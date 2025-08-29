Ángel Arencibia abre la temporada de El Palmeral con 'Ruido+Ruido' La exposición del artista grancanario se podrá visitar en este espacio de la capital grancanaria entre el 13 de septiembre y el 25 de octubre

El espacio expositivo El Palmeral abre temporada con la exposición individual del artista grancanario Ángel Arencibia, titulada 'Ruido + Ruido', que se podrá visitar entre el 13 de septiembre y el 25 de octubre.

Se trata, según los responsables de este espacio en la capital grancanaria, de una exposición que habla del momento actual sobre la construcción de un lenguaje visual muy personal, basándose en la modificación y alteración de imágenes que se incorporan como recuerdos amontonados y se transforman en la memoria, generando al ser recuperadas fragmentos con un orden más cerca del inconsciente que de otro lógico- racional.

A través de una muestra donde el gran formato prevalece, Ángel Arencibia nos introduce en su mundo manipulado, cortado y desgarrado por su afán de reinterpretar las imágenes y llevarlas a su estudio, a los lienzos donde le confiere una nueva vida.

Ángel Arencibia explica que «la manera en que me acerco al cuadro, a la pintura, al hecho artístico tiene que ver con mi relación con la realidad». «Es el dejar que todo aquello que va sucediendo y sucediéndome en la vida cotidiana, una vez considerado y reflexionado se deposite en mi interior y repose. Más tarde, una vez se manifieste como valioso, casi sin intervención racional, más bien de manera intuitiva o si acaso impulsiva, entonces sí, lo atrapo rápidamente para llevarlo a la pintura o al lenguaje visual que lo necesite».

«Mi universo se compone de fragmentos y de caminos que se entrecruzan, solo de este modo entiendo la vida, y mi experiencia en ella no es un argumento lineal ni de causa-efecto, sería más bien un amontonamiento progresivo de trozos que va creando un todo del que, con un método similar al 'Cut Up' (cortar en pedazos) de W. Burroughs, voy extrayendo partes que luego con la unión en nuevos cuerpos, o con la dislocación de los elementos y fragmentos como en 'Rayuela' de Julio Cortázar, intento mostrar nuevas relaciones desde las que tanto yo como cualquier otro espectador, podamos crear nuevos métodos de percepción que tengan en cuenta aspectos extraños a la lógica o al racionalismo para responder a un mundo en continua modificación.

Ángel Arencibia ha protagonizado exposiciones individuales como o 'Especulaciones y Juegos', en la Sala Felo Monzón de Vecindario y 'A pesar de los ojos ver', junto al artista Javier Duchement, en la sala S/t, ambas en 2021.

El espacio expositivo El Palmeral abrió sus puertas en noviembre del 2024 en Las Palmas de Gran Canaria como un espacio alternativo a las opciones institucionales que ofrece la ciudad. Se ubica en el Callejón de la calle Fuentes, s/n, en Triana, y su horario es 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a viernes, y de 10.00 a 13.00 horas, los sábados.