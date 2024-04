Alfons Simó se cuestiona si el amor romántico es «sufrimiento»

Alfons Simó, junto a parte de 'Can't take my eyes off you'.

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de abril 2024, 02:00

El Centro de Arte La Regenta también acoge este viernes la inauguración de la muestra 'Can't take my eyes off you', del artista Alfons Simó (Barcelona, 1971), que reside en el archipiélago desde hace 30 años. Se podrá ver hasta el 8 de junio

El artista, que ha completado este proyecto expositivo gracias a las ayudas a la producción artística del Ejecutivo autonómico, reconoce que su instalación tiene un claro tinte biográfico, que se remonta incluso a su nacimiento. «Nací el 5 de febrero del 71 y ese día ganó los Globos de Oro la película 'Love Story'», rememora.

Alfons Simó reconoce que estudió en un colegio de curas, los niños separados de las niñas y donde ellos grababan «las canciones de amor en casettes». Ahí figuran los cimientos de su reflexión sobre «el amor romántico» que planea en la instalación de La Regenta. Reconoce que se trata de «una denuncia del amor romántico como acto violento, en el que uno está por encima del otro», el hombre sobre la mujer fruto de la sociedad patriarcal. Esta metáfora sobre el amor romántico la extrapola también al sistema social, donde impera «una relación nada sana», fruto del control que se ejerce sobre el individuo y que queda retratado en la canción 'Can't take my eyes off you', que da título a su propuesta. Una situación, subraya Simó, que fue aún más patente durante las restricciones para combatir la pandemia de la covid-19. Estas ideas las plasma en una especie de Karaoke a modo de medida terapéutica y en piezas inspiradas en motivos religiosos como una cruz elaborada con cámaras de seguridad, un reclinatorio creado con una valla de contención o un cáliz coronado por una especie de gel hidroalcohólico.