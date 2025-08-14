El 66,7 % de los técnicos de los museos canarios cree que su formación es parcialmente adecuada El Gobierno de Canarias ha realizado una encuesta a los profesionales de los treinta y cuatro museos de la Red del archipiélago

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural ha realizado una encuesta a los profesionales de los 34 espacios de la Red de Museos de Canarias con el propósito de avanzar en la mejora de la gestión y la planificación estratégica de estas instituciones.

El informe que recoge los resultados de esta encuesta ha sido un ejercicio de escucha activa destinada a fortalecer la colaboración, identificar necesidades y proponer acciones que beneficien a todo el sector.

Elaborado de manera confidencial y con un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, evidencia las principales inquietudes y propuestas de los equipos de trabajo en áreas clave como financiación, formación, coordinación, comunicación y gestión patrimonial.

Además, indica Miguel Ángel Clavijo, «estas acciones forman parte del impulso que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural quiere dar a estos espacios patrimoniales y de memoria colectiva, reconociendo su papel fundamental en la conservación y difusión del patrimonio cultural canario». El director general del área añade que «la iniciativa también refleja el compromiso institucional con la transparencia, la participación y la responsabilidad compartida en la toma de decisiones».

Al ser conscientes de la coyuntura que describen los resultados de la encuesta, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural trabaja ya en la redacción del decreto que va a constituir el Sistema Canario de Museos, dando entidad administrativa a la propia Red.

Por otra parte, atendiendo a las demandas de los profesionales, durante los meses de octubre y noviembre comenzarán los talleres y las sesiones de formación con carácter presencial, al tiempo que podrá desarrollarse el proyecto Museos [y red] en movimiento, una herramienta que relacionará en mayor medida a los centros museísticos y su personal.

Este informe abre una hoja de ruta compartida: la de fortalecer la coordinación, apostar por la formación como herramienta de empoderamiento y construir una cultura de cooperación basada en la transparencia, la horizontalidad y el compromiso común con el patrimonio.

Solo un 33,3 % de los museos se sienten plenamente integrados y representados en la Red, mientras que un 50 % expresa una integración parcial. Este dato manifiesta una participación desigual y la necesidad de fortalecer los canales de representación y cohesión interna. Además, un 8,3 % no se siente representado y otro 8,3 % no respondió, señalando posibles desconexiones institucionales que conviene abordar.

Los principales desafíos identificados son la falta de personal especializado y problemas de conservación o infraestructuras, ambos con un 25 % de menciones. Le siguen la falta de digitalización (20,5 %) y las dificultades presupuestarias (15,9 %). Estos datos evidencian la necesidad de intervenciones estratégicas en recursos humanos, modernización y mantenimiento físico de los museos.

El 66,7 % de los equipos técnicos considera que su formación es parcialmente adecuada, y solo un 25 % la considera suficiente. La demanda principal se centra en digitalización, gestión de bases de datos, conservación y restauración, así como en gestión cultural, educación y accesibilidad.

Por otro lado, el 97 % coincide en la importancia de establecer un plan formativo anual común con contenidos especializados y aplicables, reforzando la necesidad de una estrategia de profesionalización coordinada y sostenida en el tiempo.

Asimismo, un 51,6 % de las respuestas muestran disposición a colaborar o liderar proyectos conjuntos, aunque un 39,4 % no respondió, lo que indica la importancia de mejorar la comunicación interna y los mecanismos de participación.

Este diagnóstico refleja tanto las fortalezas como los desafíos del sector museístico en Canarias. La percepción de pertenencia parcial a la Red y la voluntad de avanzar hacia una colaboración más sólida muestran un ecosistema activo, consciente de sus limitaciones pero también de su potencial.