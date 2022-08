Aretha Franklin suena en Carrizal

Aretha Franklin, Bonie M, Ray Charles y Stevie Wonder, entre otros grandes artistas, sonarán este viernes, a paritr de las 21.30 horas, en el Parque del Buen Suceso de Carrizal, en el concierto denominado 'Soul!', que la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofrecerá con carácter gratuito en el marco de las fiestas patronales del citado núcleo urbano ingeniense.

El nuevo espectáculo de la mencionada banda que dirige el maestro José Buceta, tendrá como protagonista a la cantante Nereida Peña.

Organizado y producido por la concejalía de Festejos del ayuntamiento de Ingenio y de la productora Camino Viejo Producciones, 'Soul!' contempla en el repertorio que interpretará la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, grandes clásicos de siempre de la música soul, funky y disco de los años 70 y 80.

La cantante nacida en Ingenio, Nereida Peña, quien siente devoción por Aretha Franklin, Etta James o Withney Houston, no es la primera vez que colabora con la mencionada banda. Peña, que estuvo involucrada en el concierto ofrecido también en Carrizal en 2018, 'Rock de Verano', asegura que «este repertorio es un regalo, casi como una golosina» y defiende la idea de que «los cantantes no elegimos el género musical que mejor nos viene, sino que el género nos elige a nosotros. Para mí este ha sido el caso del soul, el género que siento que me ha elegido y un concierto dedicado a él es oro puro para mí».

'Think'

La ganadora del primer 'talent show' musical de la plataforma Netflix estrenado en más de 190 países, destaca del repertorio elegido su predilección por 'Think', tema de Aretha Franklin, conocida como 'Lady Soul', que interpretará en el concierto.

«La de Memphis ha sido, además de una de las artistas más influyentes en la música contemporánea, una cantante referencial en mi repertorio a la que admiro profundamente», añade Nereida, quien también interpretó el tema 'Natural woman' en las audiciones del programa 'La Voz' de Antena 3 en el que participó el año pasado.

El director José Buceta. / c7

Para la artista trabajar con la banda de Ingenio «supone una experiencia enriquecedora. Trabajo desde la tranquilidad porque siempre existe un 'feeling' dado que no es la primera vez que compartimos proyecto juntos y eso siempre es garantía de éxito, pero sobre todo de disfrute en el escenario. Desde el primer momento que cuentan conmigo digo sí, sin pensarlo dos veces. Cantar y hacer lo que me gusta en casa vale el doble y si la invitación viene dada por la Banda de Ingenio, mejor, ya que siempre me recuerda mi raíz, de dónde vengo y donde di mis primeros pasos como cantante profesional. Reconocer nuestra raíz y de donde provenimos, nos hace afianzarnos como artistas y personas», sostiene Nereida Peña.

El director

El director de la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, José Buceta, explica que desde hace años « planteamos conciertos de música conocida por el público y de fácil ejecución para que puedan ser disfrutados tanto por el músico como por los que la escuchan, en un marco relajado y al aire libre en época estival. El repertorio y puesta en escena debe ir en consonancia con todo ello», añade.

No obstante, Buceta puntualiza que «el montaje de un repertorio que incluye cantantes siempre es complicado porque se añade un factor muy diferenciador: la voz. Influye en aspectos como el papel de cada una de las cuerdas de la banda de música en el conjunto, arreglar ciertas partituras para que la voz destaque y no se vea solapada por otros instrumentos o el mero hecho de la preparación del calendario de ensayos», adelanta el director.

«Tocar arreglos de canciones con cantantes, añade un plus de dificultad para el músico ya que debe adecuar su forma de tocar a la forma en como el cantante interpreta la canción. A veces pensamos que montar un concierto de repertorio sinfónico y con una gran instrumentación es más complicado, pero la experiencia siempre nos enseña que hasta el repertorio que a priori parece más sencillo puede convertirse en una verdadera montaña que cuesta coronar».

En cualquier caso, el director resalta que la simbiosis entre Nereida y los músicos en los ensayos del concierto 'Soul!', lejos de convertirse en un problema, «ha sido una apuesta por la superación que está convirtiendo los ensayos en una auténtica fiesta setentera», concluye José Buceta.