Aranoa, Bardem y Portillo, los 'patrones' del cine español

Con los 'cabezones' que les señalan como mejor director y mejores intérpretes, Fernando León de Aranoa, Javier Bardem y Blanca Portillo son los nuevos y satisfechos 'patrones' del cine español. Se llevaron los grandes galardones de la 36 edición de los Premios Goya en Valencia en la que Pedro Almodóvar se fue de vacío. 'El buen patrón' logró seis estatuillas, entre ellas mejor película, mejor director y mejor guion original. Como en 2003, cuando 'Los lunes al sol' rivalizó con 'Hable con ella', la Academia prefirió la cinta de Aranoa a la de Almodóvar.

El director madrileño compartió su Goya al mejor director con todos los intérpretes de su película que no lograron un 'cabezón'. Casi dos décadas después de que 'Los lunes al sol' se colara en el imaginario colectivo, su director siente que con 'El buen patrón' cierra un ciclo. «Cuando escribes una peli y la pones en pie, no te planteas hacer una cinta para el momento que vives, sino para que todo el mundo la sienta cercana dentro de 20, 30 o 40 años», dijo el realizador, deseando que 'El buen patrón' perdure.

Recibió su Goya ante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Tiene gracia que cuando cerramos un ciclo, aquí en España haya una nueva reforma laboral que mejora muchos aspectos, no todos. Hay que celebrarla, aunque haya aún mucho camino por recorrer tras reformas muy dañinas para los derechos de los trabajadores», dijo.

Bardem recordó también 'Los lunes al sol' deseoso de volver a trabajar con su amigo. «Le llamo para darle el coñazo y le digo que escriba algo. Me encanta trabajar con él y estar al servicio de sus palabras y su dirección porque hace personajes e historias maravillosas», dijo el actor del cineasta. «Trabajar juntos es siempre algo muy rico y profundo creativamente. Nos divertimos, nos cabreamos, nos damos la lata y nos perdonamos porque nos queremos», afirmó.

Bardem era el gran favorito y se cumplieron las quinielas. Ahora le queda otro paso. Traerse el Oscar al que opta como mejor actor por 'Being The Ricardos' y lograrlo en el año en que comparte nominación con su mujer, Penélope Cruz, aspirante al galardón a mejor actriz por su papel en 'Madres paralelas'. «Se hará lo que se pueda. No es fácil, pero es maravilloso estar ahí», dijo el actor que ya tiene una estatuilla como actor de reparto por 'No es país para viejos' y suma seis goyas. «Preferiría que se lo llevase Penélope. Me haría especial ilusión», concluyó risueño.

Sin prisa

«Nunca he tenido prisa para casi nada», confesaba Blanca Portillo con su primer Goya en las manos. Hasta en tres ocasiones pugnó antes por un 'cabezón' –por 'El color de las nubes', 'Volver' y 'Siete mesas de billar francés'–, que llegó al fin con 'Maixabel', la película de Icíar Bollaín en la que encarna a Maixabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jáuregui, el político socialista asesinado por ETA. «Ha llegado cuando tenía que hacerlo», dijo liberada de los tacones y con unas zapas de deporte, exultante y agotada. No en vano, horas antes había hecho una de las funciones de la obra de teatro 'Silencio'.

«El premio me hace más ilusión por la película que es y por el personaje. Me siento muy recompensada por la vida y es casi de justicia poética que lo que Maixabel hace en la vida trascienda y llegue a más gente», señaló. «Maixabel es un ser humano, lo que hace mucho más complejo interpretarla. Verla emocionarse y cómo disfruta con los demás me hace muy feliz: somos una especie de hermanas muy raras», bromeó. «He cumplido cuarenta años dedicándome a lo mismo y nunca me ha faltado el trabajo. Esa es la mayor felicidad que puedo tener, pero soy consciente de que en 'Maixabel' había un personaje muy potente y bello», añadió.