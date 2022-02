Anthony Strong presenta en el Alfredo Kraus su álbum 'Me and my radio' El cantante y pianista británico protagoniza con su concierto del próximo sábado, desde las 20.00 horas, la nueva entrega del Rincón del Jazz

El cantante y pianista británico Anthony Strong presenta el próximo sábado, 12 de febrero, a las 20.30 horas su último trabajo discográfico, 'Me and my radio' en el Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus, un ciclo que acaba de cumplir su mayoría de edad.

Todos los conciertos de este ciclo tienen un precio unitario de 15 euros. Sin embargo, la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de acercar este género musical al mayor número posible de público, ha preparado un Bono Jazz para poder comprar entradas de forma conjunta a un precio especial. Todavía están disponibles los bonos para 5 y 4 conciertos a elegir entre los músicos incluidos en la edición de este año, a un precio de 60 y 50 euros respectivamente.

El álbum de este artista es una recopilación de temas clásicos, antiguos y nuevos, con el sello incomparable de este consumado intérprete. Tras 10 años de carrera, 4 álbumes y más de 300 shows desde su debut discográfico, Anthony Strong se ha ganado una reputación como cantante carismático, pianista swing y, sobre todo, un consumado intérprete para aquellos que comparten su amor por la buena música, independientemente del estilo.

En 'Me and my radio', Strong fusiona estilos que van desde el jazz y el blues hasta el sonido motown y el soul interpretando canciones que hicieron famosas figuras como Louis Armstrong, Charlie Chaplin, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder o Johny Cash y que el público reconocerá fácilmente. Un trabajo con repertorio de la vieja escuela pero con un tratamiento decididamente fresco marca de la casa con arreglos y orquestaciones propias, que le han valido excelentes críticas en todo el mundo, tanto en los medios que lo han definido como «un espectáculo del que se hablará en los próximos años» como por otros compañeros de profesión como BB King, quien lo definió como «un músico extraordinario».

Su forma de tocar el piano revela un profundo conocimiento de los grandes del swing como Wynton Kelly, Oscar Peterson o Bill Evans, entre otros. La madurez de su voz tampoco es discutible tras más de 150 actuaciones internacionales.

Anthony Strong estudió piano en las principales escuelas de música británicas, donde se formó en música clásica antes de dar el salto definitivo al jazz, primero como pianista y ya más tarde, también como cantante.

Una oferta inesperada para ser el suplente de Jerry Lee Lewis en un musical del West End londinense, lo que lanzó definitivamente su carrera y curtió la especial relación que es capaz de establecer con el público que tiene oportunidad de verle en directo en las continuas giras que realiza por todo el mundo, donde ha actuado en los mejores festivales y salas de conciertos.