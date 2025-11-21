Annie Leibovitz, entre majestades satánicas y borbónicas

Miguel Lorenci A Coruña Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:44 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

Comenzó retratando sus satánicas majestades y sus 'camellos' para acabar fotografiando majestades borbónicas y británicas. Annie Leibovitz (Waterbury, Connecticut,1949) ha creado con sus fotos el maravilloso mundo que se comprime en 'Wonderland'. Así se titula la primera gran retrospectiva en España de la aclamada fotógrafa, la mejor del mundo para algunos, la mejor pagada sin duda, y ha sido posible gracias a la Fundación Marta Ortega Pérez (FMOP).

Reúne cientos de sus sofisticadas y glamurosas imágenes, muchas incrustadas en la memoria colectiva de varias generaciones, en un montaje nada glamuroso. Espartano, con fotos sin cartelas ni marcos, sujetas con chinchetas sobre corcho y cubiertas de un inoportuno y molesto metacrilato plagado de reflejos.

'Wonderland' se inaugura este sábado en el Muelle de Batería del puerto coruñés. Hasta el 1 de mayo se podrá ver en ese santuario de la imagen de moda al borde del Atlántico todo el trabajo de Leibovitz. Es la primera fotógrafa en una serie que ha mostrado antes el trabajo de maestros como Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn y David Bailey. «Ojalá sea la primera de muchas», desea la estadounidense.

«No soy una fotógrafa de moda: no me la tomé ni me la tomo muy en serio», repite como un mantra la respetada fotógrafa que dedicó tres lustros al género, reinó en revistas como 'Rolling Stone' 'Vogue y Vanity Fair' y ha retratado a un casi un centenar de diseñadores. Lleva más de medio siglo consagrado personajes con su cámara, de modo que en el mundo de la moda, el cine espectáculo y la política no eres nadie si Leibovitz ni te ha fotografiado.

«Annie parece viajar con la mirada asombrada de una extraña, guiándonos por esos mundos que a todos nos encantaría visitar», aseguró Anna Wintour, la 'papisa' de la moda que al frente 'Vogue' contribuyó a hacer de Leibovitz una estrella tan fulgurante como las modelos que fotografiaba.

Estrellas

La exposición recorre esa 'maravilloso universo plagado de personajes notables e historias extraordinarias. Se abre con sus primeros años, con una instalación inmersiva en torno al seminal trabajo de Leibovitz con los Rolling Stones. En 1975 cubrió «una gira salvaje que casi me mata: no tenia ni puta idea de donde en metía y no vi la luz del día en tres meses» cuenta de aquel tiempo de sexo drogas y rock en el que «conducía como loca de Los Ángeles a San Francisco y no dejaban de multarme», explicó. Se labró entonces su legendaria reputación con sus retratos íntimos de músicos 'satánicos' como Mick Jagger y Keith Richards, y genios musicales más comedidos como Bob Dylan o John Lennon. «Era una joven alocada y energética y la cámara me salvó la vida», confiesa señalando «una foto de mi camello». Mick Jagger le pidió que fuera la fotógrafa de la gira de sus satánicas majestades. Los dos meses que duró fueron una experiencia intensa, en la tomo miles de imágenes.

Interés universal

Se cierra la exposición con una serie de proyecciones en las que aparecen los reyes Felipe VI y Letizia, fotografiados hace dos años para el Banco de España. ¿Es más apasionante fotografiar reyes auténticos con corona que reyes del rock, el cine o la moda? Preguntamos. «Todo el mundo es interesante. Lo hago lo mejor que puedo sea el modelo quien sea. Trato de comprenderlo sea rey, actriz o roquero», contesta con corrección política una 'reina' de la fotografía que desmiente su fama de ogro.

«Los reyes de España me permitieron hacer lo que quisiera y yo quería algo formal, basado en la tradición, y así fue. Hice lo que quise», recuerda «El rey estaba más relajado y la reina más nerviosa y preocupada; fue ella quien decidió utilizar el formidable vestido de Balenciaga, acentuando así la institucionalidad de la foto», explica

Las secciones 'Early Years' y 'Stream of Consciousness' muestran la evolución de los códigos y estilos de la fotógrafa y plasman su proceso de creación. Ambas secciones acogen retratos de conocidos escritores, intérpretes y artistas visuales: Demi Moore, Cameron Díaz, Salman Rushdie, Tom Cruise, Tarantino, Patti Smith o David Byrne, junto con imágenes de paisajes, interiores y objetos.

«Posee un talento mágico para captar el aura de las personas que retrata. Su genio reside en su capacidad para encontrar continuamente esos momentos, esas verdades, que no están a la vista de nadie más», asegura Marta Ortega Pérez, presidenta de la Fundación MOP. La hija de Amancio Ortega y directora de Inditex destaca la «extraordinaria capacidad» de Leibovitz «para representar a mujeres de todas las edades y dotarlas de una belleza y dignidad sin igual».

No están en la muestra muchas de sus fotos más icónicas, como la última imagen de John Lennon desnudo y abrazado en posición fetal a Yoko Ono -tomada unas horas antes de que el ex Beatle fuera asesinado en Nueva York-, a Demi Moore embarazada y desnuda, a la actriz Whoopi Goldberg sumergida en un baño de leche, o al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en un momento íntimo con su esposa Priscilla Chan, la última foto de Richard Nixon como presidente de EEUU -al subir al helicóptero cuando abandonaba la Casa Blanca-, o las de la sesión con la reina Isabel II de Inglaterra en el palacio de Buckingham realizada con motivo de su visita oficial a Estados Unidos en 2007.

Fotoperiodismo

Hoy dice Leibovitz que lo más «apasionante de la fotografía ocurre en el fotoperiodismo» del que ella se alejó hace décadas. Tanto que le hace «llorar» y que le lleva a creer que «la fotografía es fuerte como arte». «Vivimos una época políticamente difícil y la moda y la comedia, que es lo que vemos aquí, puede ayudarnos a sobrevivir», se felicitó.

A sus 76 años, Leibovitz está «muy a gusto» en su piel y encantada con su labor. «No se habla lo suficiente de la maravilla que es envejecer. Sabes qué haces, lo que no quiere decir que lo hagas bien», concluye

La exposición se acompaña de una película y una publicación producidas para la ocasión por la Fundación MOP. Incluye entrevistas con estrechos colaboradores y modelos de Leibovitz, como Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.

