Ana López: «Mileva Marić es una grieta en la monolítica figura de genio que significa Einstein»

La investigadora y profesora valenciana Ana López Navajas ofrece este viernes, día 20 de junio, a las 19.00 horas, en la sede del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, una conferencia en la que ahondará en la personalidad de la mujer que colaboró en el desarrollo de la obra científica del genio Albert Einstein, Mileva Marić, y que jamás fue reconocida por ello. Lo hace en el marco del ciclo 'Genios... ¿y Genias?' que impulsa el Servicio de Museos del Cabildo grancanario que dirige Alicia Bolaños en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas.

Para la profesora, que coordinó el proyecto de investigación cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto de la Mujer, 'Las mujeres en los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria', que puso en evidencia la exclusión de las mujeres en la transmisión del conocimiento cultural y científico que se produce desde las aulas y sus implicaciones, «Mileva Marić constituye una grieta en la monolítica figura de genio absoluto que representa Einstein. El empeño que ha habido en desprestigiar tanto a su persona como a su trabajo, es una de las muestras de hasta qué punto constituyó una molestia para la construcción del 'genio'. La colaboración no quita ni un ápice de prestigio a un científico como Einstein, pero el rechazo a la figura de su compañera es indicador de ese concepto monolítico y masculino del genio, como si fuera una sombra sobre la brillantez única de Einstein».

A partir de aquí, las posiciones apasionadas sobre la relación entre ambos se han sucedido. «Marić, brillante científica y matemática, ni siquiera tuvo opción al reconocimiento y ni mucho menos a una carrera propia, ahogada en una serie de circunstancias que resultan coincidentes con otras científicas. Sin embargo, y a pesar de todo, sus aportaciones fueron importantes y se debe contar con ellas para entender esa primera etapa de Einstein y también para entender cómo actúan las circunstancias sociales en las mujeres científicas», señala Navajas.

La investigadora valenciana cree que ciertos factores contribuyeron entonces al silenciamiento del papel de Mileva Marić en el desarrollo matemático de las teorías de Einstein. Entre otros, la articulación del genio como construcción cultural masculina, su propia trayectoria personal marcada por la necesidad de cuidados a su hijo enfermo y su propia educación que le hizo asumir roles de género que la traicionaron.

«A eso se le añade unas constricciones sociales que dificultaban el desarrollo de la carrera científica para las mujeres (ahí tenemos contemporáneas suyas como la gran matemática Emmy Noether o Lise Meitner, con otras circunstancias, pero siempre con barreras y problemas) y la falta de consideración de las mujeres como sujetos protagonistas de la ciencia», advierte López Navajas, quien recuerda que la omisión sistemática de las mujeres en los contenidos educativos así como su percepción por niñas y niños sobre su propio potencial intelectual y creativo es enormemente perjudicial.

Las niñas, ajenas

«Es una de las principales causas por las que, como sociedad, estamos perdiendo talento científico. La falta de referentes científicas para las niñas marca el ámbito de la ciencia como una construcción masculina a la que ellas son ajenas y son una de las causas de la brecha digital de género, tan preocupante hoy en día. Un estudio de enero de 2017 en Science demuestra que las niñas se ven ya ajenas a los ámbitos brillantes o muy brillantes a partir de los 5/6 años. Esa socialización diferencial (aquella por la que proyectamos de forma inconsciente unas expectativas más brillantes sobre niños que sobre las niñas) hace mella en nuestras niñas desde pequeñas. De ellos lo esperamos todo o casi todo, de ellas, no tanto», agrega la investigadora valenciana.

Su trabajo alrededor de los dos genios ha sido un proceso de construcción donde ha costado poner a Mileva Marić en el centro, básicamente porque la figura de Einstein resulta muy «intrusiva».

«Me he centrado en los intereses de Mileva, sus logros, su educación y sus momentos difíciles, en observar la trayectoria que siguió y las decisiones que tomó. Todo ello te revela una mujer interesante y doliente, una mujer de ciencia con una carrera interrumpida, una mujer que, tras el esfuerzo del cuidado a su hijo enfermo, fue deslizándose hacia la pobreza y la depresión. Y en ese diálogo con su esposo, también se revela la figura del 'genio', ese Einstein que tiene una parte de generosidad pública y de brillantez intelectual que se ve opacada con el trato a su esposa y compañera, que sufrió maltrato cuando Einstein ya quería divorciarse y ella no», recuerda Navajas.

En el Women's Legacy

Según la investigadora y profesora Ana López Navajas existen mujeres del ámbito científico y cultural que son herederas del legado de Mileva Marić que aún no han sido visibilizadas, «como la matemática Emmy Noether, de quien se ha dicho que junto a Pitágoras son las dos figuras matemáticas más importantes para la física, o su brillante alumna Olga Taussky-Todd, cuyos trabajos sobre teoría de grupos y teoría de matrices fueron muy importantes para el desarrollo de los ordenadores; la nóbel Maria Goeppert-Mayer o más recientes como la brillante matemática iraní Maryam Mirzakahni».

«Pero no creo que merezcan ser visibilizadas, es mucho más, ellas forman parte indispensable de la ciencia, resultan imprescindibles para la ciencia. Si no se cuenta con ellas, el relato científico carece de rigor. No es que merezcan visibilizarse, es que la ciencia pierde precisión y seriedad si ellas no están presentes», concluye Navajas, que actualmente coordina el proyecto europeo, Women's Legacy, cuya finalidad es recuperar y visibilizar el patrimonio cultural de autoría femenina y el papel de sujeto protagonista que, en todas las áreas del saber, han tenido las mujeres y facilitar la inclusión de estos referentes femeninos y sus producciones en las aulas de todos los niveles