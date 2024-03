Amy Winehouse tenía buena letra y ponía corazones en la intimidad

La cantante Amy Winehouse murió en 2011, pero hay aspectos de su vida –corta, cuando una intoxicación acabó con ella a los 27 años– que siguen ocultos. El libro 'Amy Winehouse. De su puño y letra', editado por Libros del Kultrum, reúne y analiza varios de sus dibujos, apuntes o manuscritos, para abordar sus años de instituto, la mayoría de edad, el inicio en la escritura de canciones y lo que queda de su paso por la música.

Entre las lecturas más interesantes de la compilación están algunos juegos de metaficción que planeaban por sus creaciones musicales. Por ejemplo, su deseo, no exento de sátira, de que quería ser camarera sobre patines. Entre las figuras que rayaba en papeles coloreados, a los que adornaba en muchas ocasiones con románticos corazones, se encontró un boceto de ella en este oficio, con un rótulo: «hola, mi nombre es Camarera Gofre, adoro los gofres y necesito venderlos. Por favor, cómprelos». Los responsables de la edición, prologada por Janet y Mitch Winehouse, aseguran que «hasta que falleció, no nos dimos cuenta que en realidad había escrito una canción sobre ello (el deseo de trabajar como camarera)».

Manuscritos de Amy Winehouse, con lista de compras y letras de canciones. Amy Winehouse Foundation

Entrelíneas se halla la personalidad de la autora de temas como 'Rehab'. Una mujer con facilidad para la poesía, de buena letra e inspiración repentina, y una mentalidad todavía inmadura. Tal vez a esa lozanía se deba el diseño del libro, con claras referencias a las revistas para chicas adolescentes en su tono y diagrama, sus letras cursivas y sus mosaicos.

«No conozco a nadie como yo»

Después de «hurgar y rebuscar en sus cuadernos», sus padres revelan lo que escondía en la intimidad de su habitación. De los años de instituto, por ejemplo, rescatan: «A veces llego a sentirme llena de tanto odio que no logro controlar mi temperamento y me obligo, literalmente, a tumbarme hasta lograr tranquilizarme. Se trata tan solo de pequeñas cosas que a veces me ponen de los nervios (...) ¿Vale la pena permitir que los amigos abusen de ti?», se preguntaba en un folio de clase.

Amy Winehouse de bebé y adolescente, y una libreta con una canción. Amy Winehouse Foundation

En otro extracto, ya vinculado a la música, comenta: «Nunca formé parte de un escenario en el que fuera la líder de un grupúsculo de chicas judías que cantaban jazz. No conozco a nadie como yo (...) He pasado por momentos en los que he estado tan jodida por una situación que he tenido que necesito estamparlo todo por escrito». En otra página se reconoce «autodestructiva».

El libro avanza sobre ideas para canciones, directrices para conciertos, autorretratos, fotografías informales, apuntes sobre cómo vestir según la ocasión... hasta llegar al «Legado», el último capítulo, en el que se realza el trabajo de la fundación que lleva el nombre de la compositora ganadora de cinco premios Grammy, dedicada a recuperar a personas con problemas de adicción, como ella. «Sólo dijimos adiós con palabras, morí cien veces, tú vuelves con ella y yo vuelvo al negro», dice la letra de su canción más conocida, 'Back to black'.