Publicación de Amaia Montero en Instagram

Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

La vocalista de La Oreja de Van Gogh publica en redes sociales que «las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra»

Joaquina Dueñas

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:26

Comenta

Desde que comenzaron los rumores de su retorno a la La oreja de Van Gogh, cada movimiento de Amaia Montero se observa con atención. La ... vocalista ha reaparecido este domingo en sus redes sociales con un mensaje lleno de emoción y gratitud, en las que son sus primeras palabras públicas desde que se confirmara su regreso a la banda, casi dos décadas después de su salida del grupo. Ha querido compartir una reflexión sobre la vida y sobre las oportunidades para agradecer el apoyo de sus seguidores.

