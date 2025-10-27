Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

Desde que comenzaron los rumores de su retorno a la La oreja de Van Gogh, cada movimiento de Amaia Montero se observa con atención. La ... vocalista ha reaparecido este domingo en sus redes sociales con un mensaje lleno de emoción y gratitud, en las que son sus primeras palabras públicas desde que se confirmara su regreso a la banda, casi dos décadas después de su salida del grupo. Ha querido compartir una reflexión sobre la vida y sobre las oportunidades para agradecer el apoyo de sus seguidores.

«Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas», escribe la cantante irundarra en una publicación en Instagram acompañada de una imagen firmada por el fotógrafo Bernardo Doral. En su texto, Montero reflexiona sobre el proceso personal vivido durante los últimos años y sobre la decisión de volver a los escenarios junto a sus antiguos compañeros. «Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra», añade.

Amaia Montero dejó La oreja de Van Gogh en 2007 para comenzar su carrera en solitario. En aquel momento quiso dejar claro que no había tenido ningún problema con sus compañeros de banda, a los que quería «como hermanos». Tan solo sentía que era el momento «de comenzar una nueva etapa». Años después, en 2022, una depresión la alejó de los escenarios. Una publicación en agosto de aquel año en su perfil de redes sociales, con una fotografía visiblemente desmejorada y un preocupante mensaje hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud: «Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas....».

A finales del mismo año, era captada por la revista 'Lecturas' a la salida de una clínica y su aspecto también hizo cundir la preocupación entre sus admiradores. Una inquietud que aumentó al leer el mensaje que la artista publicaba: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido, ¿de qué me sirve la vida?».

«Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo», confiesa Amaia Montero, en una suerte de carta abierta a sus seguidores. «No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable, pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal, tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra», asegura.

Montero agradece de manera especial el cariño recibido desde que se anunciara su regreso: «Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando». La artista cierra su mensaje con una declaración que marca oficialmente el inicio de esta nueva etapa: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: juntos».

100.000 entradas en menos de 24 horas

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se confirmó el pasado 15 de octubre a través de un comunicado del grupo, acompañado de una fotografía de los cuatro integrantes —Amaia Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde— en el local de ensayo y de un vídeo interpretando un nuevo tema. En ese mensaje, el grupo describía el reencuentro con emoción: «Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos».

El anuncio, que coincidió con la retirada de los escenarios del guitarrista Pablo Benegas, fue recibido con enorme expectación entre los seguidores de la banda y ha desatado una auténtica avalancha de entradas. En menos de 24 horas se vendieron más de 100.000 localidades de su gira prevista para 2026, con varios conciertos ya agotados en ciudades como Madrid, Donostia, Bilbao, Pamplona, Barcelona o Valencia.

El grupo reconocía hace unos días en sus redes sociales que la acogida los ha dejado «abrumados». «De verdad que hemos intentado ensayar, pero después de lo que ocurrió ayer se nos ha pasado la mañana hablando y haciendo el tonto», bromeaban, junto a una imagen en la que se ve a Amaia Montero a la batería junto a Haritz Garde y Álvaro Fuentes.