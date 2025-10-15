Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí» El grupo se presenta con 'Inspiración' la nueva canción que presentarán en una gira para la que aún no se han anunciado las fechas. El grupo vuelve sin Pablo Benegas, que se toma una «temporada» de respiro, «aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada»

Es oficial. Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh y lo hace con 'Inspiración', el nuevo tema con el que esta tarde han presentado la nueva etapa que inicia el grupo original, pero sin Pablo Benegas, que continúa formando parte del mismo, pero no subirá al escenario por una temporada. «Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?». La realidad es que sí, La Oreja de Van Gogh vuelve a su origen casi dos décadas después de la marcha de la cantante irundarra, en una nueva etapa, de la que «pronto os iremos contando más detalles y noticias».

Amaia Montero, Xabi San Martín, Alvaro Fuentes y Haritz Garde, con una imagen renovada y con un vídeo en el que se les ve ensayando el nuevo tema 'Inspiración' con el que lanzan esta tercera y esperada etapa del grupo, firman el comunicado que se ha lanzado a través de todas las redes sociales y plataformas oficiales de la formación donostiarra. «La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», indican en un emotivo mensaje hacia sus miles de seguidores, que esperaban impacientes la confirmación oficial de los que en los últimos meses era un secreto a voces.

El grupo no detalla de momento fechas para su reaparición, que se espera en una gira con conciertos a partir de primavera, en diferentes ciudades, por supuesto entre ellas, San Sebastián, su «escondite». «Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable».

En su mensaje, el grupo anuncia además la retirada temporal de los escenarios de Pablo Benegas, el guitarrista y compositor de muchos de los temas más icónicos del grupo. «Pablo sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros», explican. «Después de treinta años, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos,l además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos lo mejor».

La Oreja de Van Gogh se reencuentra dos décadas después. «De nuestra amistad y de la pasión por la música nació», recuerdan, «y con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino».

Reaparición de Amaia con Karol G

La noticia llega justo un año y un día después de que La Oreja de Van Gogh anunciara en octubre de 2024 la salida de Leire Martínez, que ha emprendido un proyecto en solitario en la música, donde prepara su primer disco, como en colaboraciones en televisión o radio.

Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh en noviembre de 2007 para emprender una carrera en solitario, en la que publicó cuatro discos, entre 2008 y 2018. Y tras un par de años retirada por problemas de salud, en verano de 2024 reaparación en el macroconcierto de Karol G en Madrid ante miles de personas cantando su 'himno' Rosas, incluido en uno de los discos que grabó con La Oreja de Van Gogh, 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', en aquellos primeros años.

Una vez pase el tsunami, el característico estilo y voz de Amaia Montero volverá a ser la marca de La Oreja después de dos décadas casi desde su último concierto juntos, en Tenerife en junio de 2007. En noviembre ella anunció su salida para emprender su carrera en solitario, durante la que publicó cuatro discos. En Donostia, la última vez que el grupo original actuó fue en el Velódromo de Anoeta en diciembre de 2006. Y ahora el recinto que se ha manejado para su regreso en la ciudad podría ser el Kursaal, aunque según fuentes consultadas, no hay identificadas citas en la agenda que el palacio de Congresos va cerrando ya de cara a 2026.

Esta tercera etapa de La Oreja de Van Gogh, tras una trayectoria avalada por miles de discos vendidos, cientos de conciertos y millones de seguidores por todo el mundo, será en cualquier caso muy distinta a aquellos finales de los 90, cuando con poco más de 20 años iniciaban un camino que casi de la noche a la mañana derivó en un éxito fulgurante.

Treinta años después, según indicó el propio Pablo Benegas a principios de año con motivo de la presentación de su libro 'Memoria', se trataba de «recuperar la esencia» y volver a la identidad musical del grupo. Y para eso, y para evitar verse afectados por esa ingente cantidad de comentarios que han circulado por las redes sociales, «nuestra manera de aislarnos y de volver a creer y de volver a confiar en lo que hacemos ha sido meternos en el local de ensayo y escribir canciones, y en eso estamos, la verdad que esto es lo que hay», decía el pasado mes de febrero, sin dejar entrever que pensase en un parón personal o incluso en dejar a sus compañeros. Según este comunicado, sigue formando parte del grupo.

