Almeida dice que «nunca» ha descalificado a Almudena Grandes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha dicho hoy que «nunca» ha pronunciado un insulto o una descalificación hacia la fallecida escritora Almudena Grandes, a quien el Ayuntamiento de la capital ha nombrado hija predilecta a pesar de que el propio regidor, en una entrevista el lunes, afirmó que no lo merecía. «Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid, pero ya tengo los Presupuestos», dijo en una entrevista al medio digital 'Ok Diario'.

Martínez-Almeida ha señalado que la propuesta de nombrar a Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre a los 61 años víctima de un cáncer, partió del Grupo Mixto, no del PP, y que su grupo la aprobó porque ponderó el tener un «buen presupuesto» para Madrid.

En sus primeras declaraciones públicas tras permanecer aislado al dar positivo por covid, Martínez Almeida ha dicho a los periodistas que «no habrán escuchado una sola descalificación o insulto» de su persona hacia Almudena Grandes, y ha recordado que él votó a favor de conceder el nombre de una calle a la escritora de 'Los aires difíciles', una autora muy comprometida ideológicamente con la izquierda.

Almeida ha lamentado que la polémica haya derivado en lo que, a su juicio, es una «campaña de descalificaciones e insultos» hacia él. «Yo he sido coherente», ha indicado el alcalde y también portavoz nacional del PP, que ha insistido en que «difícilmente» puede denigrar a una persona cuando ha votado a favor en un pleno municipal de concederle una calle.

Almeida también ha mostrado su respeto hacia el comentario que el poeta Luis García Montero, viudo de la escritora tras 30 años de relación, hizo en su cuenta de Twitter y en la que tildaba las declaraciones del regidor a 'Ok Diario' de mezquinas. «Entiendo que escribiera ese tuit. Respeto ese tuit y su posición».

El primer edil ha comentado, además, que él no reprochó al PSOE cuando criticaron que se otorgara la Medalla de Oro de la ciudad al escritor Andrés Trapiello, al que el PSOE llamó «revisionista» por su visión de la Guerra Civil plasmada en el libro 'Las armas y las letras'.