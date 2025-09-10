El Alfredo Kraus y el Pérez Galdós buscan que el público cobre un mayor protagonismo La Fundación Auditorio y Teatro promueve visitas a ensayos y encuentros con artistas en la temporada que arranca este jueves

Coque Malla, protagonista de 'La ópera de los tres centavos', durante su actuación en el acto de presentación de la temporada.

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:23 | Actualizado 22:30h. Comenta Compartir

La Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, que gestiona el Alfredo Kraus y el Pérez Galdós, busca estrechar lazos con el público que asiste a sus propuestas. Para ello, en la temporada que arranca este jueves, con el concierto del cantante Rafa Sánchez en la Sala Sinfónica del recinto del paseo de Las Canteras, institucionaliza mediante un proyecto estable una serie de iniciativas que acercarán a los espectadores los procesos creativos con visitas a ensayos, mesas redondas y encuentros con los artistas antes de las actuaciones.

De ahí que el lema de la temporada 2025/26, que se dio a conocer en la tarde-noche de este miércoles en una presentación con actuaciones en directo, desarrollada en la Sala Sinfónica del Auditorio, sea 'De la mano y en Primera Fila'.

«El público es lo más importante, es nuestro objetivo», subraya Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro.

Bajo ese prisma se enmarca también una de las nuevas iniciativas desveladas en el acto de presentación. Se trata del proyecto 'Te Toca–Moving Concerts', que reimagina la música clásica para acercarla de una manera integradora y natural a cualquier persona sin importar su edad, origen cultural o condición física o mental. El proyecto se desarrollará junto a la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, que dirige David Crespo, junto con el neurólogo Ayoze González y el artista mediador Andrew Greenwood, mediante talleres participativos, conciertos piloto y un concierto final en la Sala Sinfónica del Auditorio.

El avance de temporada desvelado este miércoles incluye más de 150 funciones en los dos espacios de la Fundación, donde se combinan propuestas locales, nacionales e internacionales.

Pinceladas de lo que viene

El acto contó con breves apariciones de algunos de los artistas que protagonizarán los próximos meses, entre los que figuraron el mencionado Rafa Sánchez, Pasión Vega, Coque Malla, Kike Pérez, Darío López –en un vídeo–, La Perinqué Big Band, Manuel Gómez Ruiz junto a Chiara Salerno y Fernando Campero. La humorista Delia Santana ejerció de maestra de ceremonias.

Entre los conciertos que se avecinan en el Auditorio hasta los primeros meses de 2026 figuran los de artistas nacionales como Miguel Ríos, Ana Belén, María Peláe y Luz Casal –las tres dentro del Festival Mar Abierto–, Antoñito Molina, Laura Gallego y Diana Navarro, entre otros.

Ampliar La cantante Pasión Vega dio un anticipo del concierto 'Pasión Almodóvar', que protagoniza el 20 de septiembre. Cober

Entre los canarios que pisarán el escenario del Alfredo Kraus figuran desde el cantante palmero Luis Morera hasta Los Gofiones, Los Sabandeños, la Gran Canaria Wind Orchestra y la Gran Canaria Big Band.

La propuesta musical de este espacio se completa con la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC); el concierto especial del Día de Reyes que por primera vez RTVE realiza fuera de Madrid y que sirve como prólogo al Festival de Música de Canarias, que también tiene como una de sus sedes este auditorio capitalino; el 23º Homenaje a Alfredo Kraus con un concierto dirigido por Karel Mark Chichon e interpretado por la soprano Jessica Pratt junto la OFGC, y propuestas propias y estables como el exitoso Rincón del Jazz, Maestros en Guitarra o el festival Sunbeat.

En el Pérez Galdós

El Teatro Pérez Galdós acogerá la puesta de largo de uno de los proyectos más ambiciosos y con mayor proyección nacional del año en las islas. Se trata de 'La ópera de los tres centavos', el clásico de Brecht y Weill, que dirige el grancanario Mario Vega y que con un elenco encabezado por Coque Malla protagonizará, tras su estreno en enero en el recinto de la desembocadura del Guiniguada, una gira por algunos de los principales teatros peninsulares.

El Pérez Galdós también acogerá el estreno de dos óperas contemporáneas con sello canario. Se trata de 'Negrín, la ópera', con música y libreto de Gonzalo Díaz Yerro, los días 6, 7 y 8 de noviembre; y 'Faycán', adaptación de la novela de Víctor Doreste, con música de Ernesto Mateo y libreto de José Carlos Campos, los días 12 y 13 de diciembre. Entre febrero y junio, este teatro acogerá de la 59ª temporada lírica que organiza los Amigos Canarios de la Ópera, así como dos títulos de la 23ª Temporada de Zarzuela, 'La Revoltosa' (19 y 20 de septiembre) y 'El dúo de la Africana' (3 y 4 de octubre).

Ampliar Fernando Campero, en un avance de 'Negrín, la ópera'. Cober

En el ciclo 'Música y Literatura' se enmarcan los espectáculos 'La línea del horizonte' de Domingo Rodríguez 'el Colorao' junto a sus hijas, el 26 de septiembre; 'Poliedro de amor', de la Compañía Témpore, el 28 de febrero; 'El Rey de la Farándula', cabaret barroco de Ángel Ruiz, el 4 de diciembre; y 'Ayer de ayer', de la dramaturga grancanaria Noemí Pérez, el 20 de febrero. Mientras que Antiqva contará con propuestas como 'Afortunadas', un viaje en torno a la expulsión de los moriscos en el siglo XVII.

El 30º aniversario del espectáculo familiar grancanario de Zalakadula, en Navidad, así como los montajes teatrales 'Los cuernos de Don Friolera', 'Señora Einstein', 'Empaque' y 'Música para Hitler' son otras propuestas escénicas que aterrizan en el Galdós gracias al programa Platea.

Danza y humor

La danza también contará con su espacio dentro de la nueva propuesta de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, Masdanza, celebra en el Teatro Pérez Galdós la puesta de largo de su 30ª edición con 'Birdy' de la compañía de danza de Taiwan Hung Dance, mientras que en el Auditorio Alfredo Kraus, el International Ballet Company presenta el clásico del ballet 'El Lago de los Cisnes'.

Ampliar Rafa Sánchez, durante su actuación previa al concierto que protagoniza este jueves en el Auditorio Alfredo Kraus. Cober

El humor tendrá bastante protagonismo en las noches del Auditorio Alfredo Kraus. Dani Rovira abre el ciclo con 'Vale la pena' su nuevo monólogo, mientras que el Comandante Lara & Cía con 'Viaje con nosotros' y Martita de Graná con '¡Martita Sea!'.

El humor con sello insular se podrá saborear gracias a los nuevos espectáculos de Kike Pérez, Omayra Cazorla, Abián Díaz, Saúl Romero y Darío López.

El ciclo 'Con la familia' transforma al Teatro Pérez Galdós en un espacio compartido donde grandes y pequeños pueden vivir juntos la magia de la escena. La temporada arranca con 'Mr. Bo', dentro del programa Platea, una fábula sobre el poder, la obediencia y la valentía de decir no. Por su parte, el ciclo Antiqva incluye 'Afortunadas', que propone a las familias un relato histórico ambientado en el siglo XVII, a base de intriga, política y amor.

3,2 millones de euros del Cabildo y del Ayuntamento

Los dos patronos institucionales de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo y el Ayuntamiento capitalino, aportan 3,2 millones de euros anuales. El consistorio municipal aporta 1,6 millones, mientras que la corporación insular invierte 1,65 millones. Casi dos millones se destina para el mantenimiento de las dos infraestructuras y los costes fijos de la institución. El Gobierno de Canarias, que no es patrono, aporta 120.000 euros, según las fuentes consultadas por este periódico.

Ampliar Foto de familia de los participantes en el acto. Cober

Durante su discurso de anoche, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, destacó que esta Fundación «es un espacio de referencia en España» que ayuda a acercar la cultura, «que es un derecho del ser humano» a la ciudadanía mediante el consenso entre instituciones públicas y alejado de «la polarización política» nacional.

La alcaldesa Carolina Darias trazó algunas de las líneas generales de la política cultural de la ciudad.