Alegato feminista en el Thyssen

«Muchas de estas artistas fueron relegadas y ocultadas por el patriarcado que ha imperado en la historia del arte». Lo dice y lo lamenta Rocío de la Villa, responsable de la exposición 'Maestras', un alegato feminista que tiñe de morado el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza hasta el próximo mes de febrero y se recrea en palabras como sororidad, misoginia, empoderadas o sistema patriarcal. Reúne un centenar de obras de setenta notables artistas, la mayoría de ellas olvidadas, relegadas o poco conocidas. Culmina además la «transformación feminista» de la pinacoteca que dirige Guillermo Solana, que alberga 26 obras de trece mujeres.

«En contestación al borrado histórico que sufrieron, 'Maestras' presenta por primera vez en España un recorrido feminista por la contribución de artistas mujeres a la historia del arte desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del XX», dice la comisaria de esta muestra militante. Ha necesitado tres años de trabajo para reunir las 101 obras de 70 artistas prestadas por distintas instituciones y coleccionistas. Solo tres de las piezas son del Thyssen, museo que apuesta por «la sororidad y el feminismo» a través de las pinturas, esculturas, obras sobre papel y textiles de unas creadoras en su mayoría fuera del radar del gran público.

«¿Cuántas artistas nos han robado? Nos lo preguntamos nosotros y se lo preguntará el espectador al descubrir tantas obras fantásticas desconocidas más allá de algunas figuras reconocidas», dice Solana. Las reconocidas son Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Clara Peeters, Louis-Élisaberth Vigée-Le Brun -pintora de cámara de María Antonieta-, Camille Claudel, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Natalia Goncharova, Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Frida Kahlo, Maruja Mayo o Ángeles Santos.

Artistas menos conocidas

Pero hay muchos más nombres que no dirán mucho al gran público, como Catterina Cantoni, Fede Galizia, Judith Leister, Rachel y Anna Ruysch, Angelica Kauffmann, Mary Beale, Victoria Martín, Suzanne Valadon, Henriette Browne. Elizabetta Sirani, Lluïsa Vidal, María Sibiylla Merian, Paula Modersohn-Becker, Helene Funke, Marie Cazin, Emy Roeder y un largo etcétera.

Acceso al muestra del Thyssen, con sus paredes pintadas de color morado. EFE

«No basta con meter en el canon a las borradas deliberadamente o desaparecidas. Esta exposición debe cambiar nuestra mirada, sí, pero también el canon», plantea Solana. «Es una exposición feminista que supone un correctivo sin paliativos a los prejuicios del patriarcado que arrumbó las obras de estas artistas en los almacenes de los museos», le respalda la comisaria, fundadora de Mujeres en las Artes Visuales (MAV). «Son historias de unas heroínas convertidas en historias de violencia de género por sus compañeros. Mujeres excluidas, sepultadas, a las que se les robó su pasado y su identidad; mujeres calladas por temor a ser decapitadas», arguye la comisaria.

El Thyssen culmina con esta exposición «un proceso de toma de conciencia feminista de más de una década iniciado con la exposición 'Heroínas'» y que ha cambiado la manera de programar del centro y su organización. «'Maestras' es un culmen, pero no una conclusión», asegura Solana, que la avala como «la gran exposición de la temporada» con «muchas piezas singulares, maravillosas y exquisitas».

«Se articula inequívocamente en términos feministas pero no es sectaria y no excluye a nadie», asegura Solana. «Gustará a todo el mundo, incluidos quienes no se sientan feministas. Lo importante es abandonar los prejuicios. Es una exposición para los amantes del arte al margen de los argumentos teóricos», agrega el director del Thyssen.

Borrado histórico

«Todas fueron artistas célebres en su tiempo que hoy vuelven a ser reconocidas como maestras en contestación al borrado en la historia del arte que sufrieron junto a otras menos conocidas y que rompieron moldes con obras de indudables excelencia», reivindica la comisaria. «Es una exposición de mujeres que representan a mujeres y sus intereses. Mujeres cultas, cosmopolitas y comprometidas que recibieron los más altos reconocimientos simbólicos, teóricos y materiales como modelos de talento, profesionalidad e independencia», agrega.

En la muestra hay esculturas, pinturas, grabados y tejidos. EFE

Plantea un recorrido cronológico a través de «ocho temas relevantes en su camino hacia la emancipación», combinando «la historia del arte con la de las ideas». Se inicia con la sección 'Sororidad I. La causa delle done', con artistas del norte de Italia que retratan a figuras bíblicas femeninas y heroínas de la Antigüedad. 'Botánicas, conocedoras de maravillas', indaga en la naturaleza muerta y una posible genealogía femenina en torno al subgénero del bodegón. 'Ilustradas y académicas' reúne a creadoras británicas, francesas y españolas anteriores y posteriores a la Revolución francesa para mostrar cómo el mecenazgo influyó en el reconocimiento del arte creado por mujeres.

'Orientalismo / Costumbrismo' salta la segunda mitad del siglo XIX para reivindicar a mujeres artistas mediante sus experiencias de proximidad con otras mujeres no occidentales. 'Trabajos, cuidados' y las 'Nuevas maternidades', reúnen ejemplos del realismo y del idealismo romántico y político de las artistas, con sus representaciones de mujeres trabajadoras. El segundo acoge piezas que reflejan los sentimientos de las mujeres acerca de su propia maternidad frente al discurso del «ángel del hogar».

'Sororidad II. Complicidades', recrea la amistad entre mujeres y 'Emancipadas' cierra la muestra con artistas de vanguardia en las primeras décadas del siglo XX.

Con patrocinio de la firma Carolina Herrera, la exposición ofrecerá una versión reducida en el Arp Museum Bahnhof Rolandseck de Remagen (Alemania). Se complementa con un microsite con visiones, relatos y reflexiones de distintas creadoras contemporáneas, un ciclo de cine, otro de conferencias y un simposio internacional.