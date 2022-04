Aitana Sánchez-Gijón: «No tengo miedo al ridículo ni a exponerme, el riesgo es un aliciente»

«La experiencia con Pedro Almodóvar fue maravillosa, siempre estuvo abierto al diálogo»

Teresa, el personaje al que Aitana Sánchez-Gijón da vida en 'Madres paralelas', la última película de Pedro Almodóvar, permitió a la actriz «disfrutar como una niña».

«La experiencia con Pedro Almodóvar fue extraordinaria. Ni en mis mejores sueños me habría imaginado trabajar con él y que el trabajo pudiera ser tan placentero. Pedro impone. Es alguien mítico al que admiro desde siempre. Lo había fantaseado, pero no me imaginaba que podría suceder. Cuando sucedió, lo viví con naturalidad y agradecimiento, encontrando a un Pedro muy abierto al diálogo y al trabajo conjunto. Esa Teresa que me ha regalado es uno de esos bombones que quedan en la memoria de los espectadores. Es de esos secundarios de Pedro que quedan», apunta entusiasmada.

Una vez culmine la gira de 'Malvivir', que tras su paso por el Cuyás se extenderá hasta el 31 de julio, Aitana Sánchez-Gijón se tomará «un descanso escénico». «He enlazado un proyecto teatral con otro y estar de gira es muy sacrificado», subraya.

A nivel audiovisual, está culminando el rodaje de 'Que nadie duerma', largometraje dirigido por Antonio Méndez Esparza, que se inspira en una novela de Juan José Millás y que protagoniza Malena Alterio. «El 29 de abril se estrena en Netflix 'La jefa', dirigida por Fran Torres y que rodé tras 'Madres paralelas' el año pasado», avanza.

Reconoce que desde que cumplió 35 años ha transitado por menos proyectos cinematográficos que antes porque no le han llegado proyectos. «No me han buscado excesivamente y lo que me llegaba no me entusiasmaba. Eso me permitió estar casi cuatro años con 'Velvet' y ese maravilloso personaje de doña Blanca. Ahora parece que mi presencia en el cine se está reactivando», confiesa risueña.