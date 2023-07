«A los adolescentes no hay que darles largos sermones»

Criar a los hijos nunca ha sido fácil, pero en el siglo XXI, la tarea parece titánica. Móviles, pantallas, 'influencers', 'bullying' cibernético, problemas de salud mental... Todo parece estar en contra de los padres, que buscan ayuda. Una de ellas es la escritora Miriam Tirado (Manresa, 1976), quecon sus 120.000 seguidores en Instagram y 45.000 suscriptores en su canal de YouTube es una referencia en este campo.

Consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza, Tirado es autora de obras que se han convertido en best-sellers, como 'Tengo un volcán'. Pero después de abordar la educación de los niños en sus primeros años, ahora da el salto a la preadolescencia y adolescencia con su primer libro dirigido a los lectores de esta edad, 'Me llamo Goa', ilustrado por la artista Sheila de la Maza y que ha publicado B de Blok.

La adolescencia es un gran quebradero de cabeza para todas las familias. «Los jóvenes quieren autoafirmarse individualmente, distanciarse de nosotros, y que nadie les diga nada, y los padres tendemos a aumentar el control sobre ellos porque sentimos la incertidumbre, el miedo a lo que les pueda ocurrir. Incluso nos lo tomamos como algo personal. Todo ello lleva a una dinámica de confrontación», cuenta Tirado.

Una dinámica de la que, sin embargo, se puede escapar. «Mi consejo principal es desarrollar la idea de 'presentismo', vivir el momento. Para ello, podemos interesarnos por su mundo, aunque a nosotros no nos llame nada. ¿El reggaeton? Pues tengo que intentar que me guste, o por lo menos, tener toda la información sobre ello», recomienda la experta.

Afrontar desde un plano de igualdad los problemas que puedan surgir es otra manera de que la adolescencia no se convierta en un calvario. «Los padres debemos tener una actitud humilde hacia nuestros hijos y tratar de aprender de los asuntos que les inquietan, porque de esta manera será más sencillo lidiar con cada etapa. No lo sabemos todo», explica Tirado, que pone el foco en las dificultades que acarrea la tecnología. «Cuando nosotros nacimos, no había internet ni móviles, lo hemos tenido que aprender de mayores, y ellos lo han hecho desde niños, por lo que nos llevan ventaja y hace más difícil», reconoce.

La biblioteca de Tirado incluye ya un buen número de libros, algunos dirigidos específicamente a los niños, como 'El hilo invisible', 'Sensibles', la serie 'Kai y Emma', 'Desconectados', 'El círculo', 'La fuente escondida', 'Bienvenido Sr. Malestar', 'Baba'. 'No quiero dormir', 'Tengo un volcán' y 'La FiesTETA, y otros a los adultos, como 'Rabietas', 'Maternidad a flor de piel', 'Vínculos, embarazo, parto y crianza conscientes', 'RemoVidas' y 'Límites'. Todos ellos comparten algunas ideas básicas. «Tenemos la tendencia a meter la chapa a nuestros hijos, cuando lo más eficaz es tener conversaciones claras y concisas. Me considero 'antisermonista'. Ellos aguantan 15 segundos, que es lo que dura un vídeo de TikTok, pero hay que recordar que nosotros a su edad tampoco queríamos escuchar sermones», bromea.

Tirado también es muy clara en su idea de evitar los castigos físicos. «Nuestros hijos merecen tener lo mejor de nosotros y cuando ellos hacen algo mal y les pegamos, lo recuerdan toda la vida y además los padres se sienten superculpables y arrepentidos», señala.