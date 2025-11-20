Borja Crespo Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:29 | Actualizado 16:49h. Comenta Compartir

Abro esta newsletter con tristeza. La pérdida de otra profesional y amiga, con corazón y talento, Amaia Arrazola. La genial artista vitoriana, generosa, divertida y única, nos ha dejado hace unos días sin que hayamos podido encajar el golpe. La conocí hace años, entrevistándola sobre su trabajo. A partir de ahí nos cruzamos habitualmente en el espacio-tiempo, en Barcelona y en eventos como el Graf, Getxo o el Salón, donde fue jurado hace dos ediciones. Surgió una amistad imborrable.

Hace nada quedé con Oriol Estrada en vernos en manada a mi vuelta a Barna. La quedada prometía. Pocos días más tarde, inesperadamente, me avisó sobre el posible fatídico desenlace de nuestra compañera. Todavía no me lo creo. Aún tengo cerca del escritorio su última obra, 'Bajo un cielo estrellado', que me envió dedicado y comenté en su día por aquí.

La avalancha de condolencias y homenajes en los medios y redes sociales ha sido masivo. Ella lo merecía. Puro arte que se nos va sin merecerlo. Nadie lo merece, pero una persona joven, con tanto que contar, con tanta magia, duele especialmente. Si es cercana, no hace falta explicar más. Adiós, Amaia, sigues aquí, tu imaginación nos acompaña. Descansa rodeada de Totoros, de yokais y felices sueños. Vuela, amiga.

¡Arriba las librerías! ¡Viva los eventos!

Estos días me encuentro inmerso en la organización de la próxima edición de Tracking Bilbao, que tendrá lugar del 24 al 30 de noviembre, en apenas unos días. El cartel de este año, atención, es obra de Juanjo Cuerda, un auténtico titán que se ha atrevido a «caricaturizarme» en el póster. Sus portadas para la revista 'El Jueves' son monumentales, de ahí surgió la idea de endosarle el reto, con una única pista: los cromos de La Pandilla Basura. El resultado es pura ambrosía. Por supuesto, el autor de 'El destripador de películas' nos visitará durante el magno evento bilbotarra, en el cual también tendrá lugar el estreno universal, ojo al dato, del show de Superpatata, el personaje superventas creado por el inefable Artur Laperla. Un espectáculo de música y dibujo en directo para toda la familia que promete arrasar entre gente menuda, menuda gente (será el sábado 29 de noviembre por la mañana).

Hablando de celebraciones, fue una experiencia mayúscula, MA-YÚS-CU-LA, la reciente entrega de Kosmópolis, que incendió el CCCB de Barcelona del 22 al 26 del pasado octubre, una experiencia inconmensurable. Público a rebosar, generoso y participativo. Mucha gente interesada en los encuentros, muy bien organizado todo (con traducción humana simultánea en varios idiomas, lenguaje de signos y realización audiovisual impecable). Todo se grabó en vídeo y algunas charlas ya están colgadas en la web de este ineludible festival de literatura amplificada, con el cual ha colaborado Comic Barcelona. Hay que hacer más pedagogía sobre el Salón, porque participa a lo largo del año en muchas iniciativas, cada vez más. Pude volver a intercambiar unas palabras con Chris Ware y tuvimos la oportunidad de conocer de cerca a Art Spiegelman, Charles Burns y Keum Suk Gendry-Kim, entre otros nombres fundamentales de la historieta. Moderé una mesa con el propio Ware, María Medem y Ana Galvañ. Ya está disponible online y es una 'master class' sobre cómic más que recomendable. Un lujazo.

Por cierto, también nos ha dejado Manolo, el de la librería Futurama. Manuel Molero, que en paz descanse, rodeado de papel y viñetas. Recordarlo me sirve para reivindicar el trabajo de todas aquellas personas que se toman muy en serio su labor en esos paraísos llamados librerías, una profesión que merece mayor atención, especialmente en los tiempos que corren. Acudir a un establecimiento donde te atienden con ganas y educación, te ayudan en tu búsqueda y elección, es un plus impagable. Si, además, te dan conversación, o agradecen que compartas palabras, y hay una clara cercanía, es un lujo absoluto.

Tengo amistades en el sector y es un gustazo visitar algunas tiendas especializadas donde te sientes algo más que un simple comprador -y entiendo que sus responsables se sienten algo más que un vendedor-. Trabajar de cara al público puede ser un infierno, vaya por delante. Cuando me mudé a Madrid, a finales de los años 90, fue esencial para mi vida social un punto de encuentro como Madrid Comics. Un pilar fundamental, junto al Tupperware de Malasaña. Nada hubiera sido lo mismo sin estos templos del vicio. No hablo únicamente de la ciudad. Mi educación emocional les debe mucho a ambos centros de acogida, uno diurno y otro nocturno. Lugares donde haces amistades y te nutres de todo aquello que te alivia el alma. Ahora, de nuevo afincado en Bilbao, no sabría qué hacer sin la librería Joker, o sin Cámara, dos sitios primordiales en mi vivir cada día, a los que voy a llevármelo todo y charlar un rato, si la agenda lo permite, y el ánimo de sus responsables, que faena tienen, sobre todo ahora que llega la navidad.

Al galope

Y hablando de Navidad, esta newsletter, y la del mes que viene, se antojan indispensables para quienes quieran regalar, o auto-regalarse, un buen cómic. Arranco, por tanto, la batería de recomendaciones, para el niño y la niña, porque empiezo con algunas piezas magnas ideadas para el público infantil, entre ellas 'Superninja Kururo', que con 'La mítica pizza gratis', tercera entrega de la serie, me ha encandilado nuevamente. El estilo de Marko Torres es fantástico, al igual que el buen hacer del antes mentado Artur Laperla, que ya tiene en la calle el cuarto comic-book de Superpatata. Te puedes llevar el lote completo sin rechistar, en castellano, gallego o catalán.

'¡Es Jeff!', de Kelly Thompson y Gurihiru, publicado por Panini, es un delirio más que divertido para todos los públicos donde puedes ver al peculiar tiburón andante codeándose con algunos iconos esenciales de Marvel. Y qué bonito es 'Bruma. El despertar del dragón' (Astiberri), para aprendices de brujería, grandes y pequeños. Cambiando de tercio, ya que antes hemos citado a Charles Burns, a propósito de su visita a Kosmópolis en Barcelona, cabe destacar la llegada estos días a las librerías de un tomo recopilatorio brutal, 'Laberintos', de la mano de Reservoir Books. Una buena oportunidad para degustar al completo, del tirón, la última propuesta del creador de 'Agujero negro', cuyas inquietantes viñetas siempre arrebatan.

Joe Sacco ha visitado nuestras fronteras para presentar su nueva apuesta, 'El disturbio eterno' (Reservoir Books), otro interesante reportaje gráfico de su cosecha que se centra esta vez en el enfrentamiento que tuvo lugar en 2013 entre hindús y musulmanes en el estado de Uttar Pradesh. En las páginas del cómic el responsable de 'Notas al pie de Gaza' se documenta a través de entrevistas a cargos políticos y representantes de los campesinos que fueron víctimas de una espiral de odio que derivó en una escalada de terribles disturbios. En 'Mi amigo Kim Jong-un' (Reservoir Books), presentado por la propia Keum Suk Gendry-Kim en Kosmópolis, la artista surcoreana explora la división de su país con Corea del Norte, con una perspectiva inusual. Emplea la memoria sentimental, y un sentido del humor especial, para salir ilesa del jardín. Una lectura muy nutritiva, igual que la que plantea 'Elmer', ya en el catálogo de La Cúpula.

El autor filipino Gerry Alanguilan firma una parábola social con aves con consciencia como protagonistas, mirándose en 'Rebelión en la granja'. 'Una ranita en otoño (y mucho más…)', por su parte, ofrece, de la mano de Errata Naturae, una delicia en formato apaisado que se revela como un obsequio sensacional para las fechas que se acercan. Una preciosidad, pergeñada por Linnea Sterte, con una rana como reina de la sugerente función. Las imágenes se suceden de manera hipnótica al pasar página, no en vano se llevó el Premio Revelación en Angouleme en 2023.

Menudo viaje, psicodélico, propone «Mycelium Wassonii' (Reservoir Books), un título difícil de recordar. La historia de la pareja de científicos que investigó el poder de los hongos mágicos sirve a Brian Blomerth como ejemplo de sabiduría a contracorriente. En un estilo visual sumamente peculiar, y colorido, el autor fusiona el trazo de Robert Crumb con los cartoons locos del pasado. Un colocón gráfico. Volviendo a La Cúpula, aparte de reeditar con nuevo empaque 'Río Veneno', de Beto Hernandez, ha lanzado 'El laberinto del cuco', de Max, un crack que nunca falla. Ojo también a 'Chumbo', un tomaco que te asegura lectura durante mucho tiempo. Matthias Lehmann describe una historia familiar, inspirada en sus propias experiencias, a través de la cual reflexiona sobre más de medio siglo del funcionamiento de un país como Brasil, con la maldita dictadura de por medio.

Una buena noticia: Clara Moreno vuelve al ruedo con un nuevo cómic, por título 'Intuitiva y bienvenida', convenientemente editado por Melusina. Ilustraciones, palabras y expresivas líneas permiten a la autora explayarse con libertad creativa sobre su ánimo y sensaciones. Una propuesta fuera de lo normal, tremendamente inspirada.

Más y más sugerencias

'Moribundo', de Fran Mariscal, está siendo un fenómeno editorial, con el amparo de Norma. El estilo pictórico del autor puede recordar a Dave McKean. Viñetas atmosféricas, con toques de romanticismo gótico, al servicio de un relato oscuro de chupasangres con mensaje sobre las relaciones tóxicas. El excelso Ángel de la Calle firma 'La caja Pandora. Vivir y morir en los tiempos de la transición', disponible en librerías vía Garbuix Books. Un libro necesario que radiografía los años de la transición, las luces y sombras de un pasado de cuyos polvos vienen estos lodos. ¿El cambio no fue tal? La lucha antifranquista nunca termina, que se lo digan a Pedro Vera que deja su impronta en 'Francofacts', un ensayo que desmonta los bulos sobre el dictador. El creador de los míticos Ortega y Pacheco ilustra los textos del historiador y profesor Fernando Hernández Sánchez. Acorde a los tiempos que corren, no estaría de más que la lectura de este libro fuera obligatoria, no solo entre las nuevas generaciones. Una revolución diferente propone Javier de Isusi en 'El año en que fuimos Reyes', publicado por Astiberri. La primera entrega de una serie que reivindica el arte como motor de agitación.

'La luna nos persigue', del genial Daniel Warren Johnson -cómo me gusta este tipo-, plantea una nueva aventura con garra protagonizada por una pareja que debe recuperar a su hija en un mundo plagado de criaturas espeluznantes. Diversión asegurada, editada por Norma, al igual que 'El diablo y coral', de Homs como autor completo. Una joven no lleva bien un acuerdo infernal, con el auge del fascismo como trasfondo. A saber cómo acaba el asunto. Quien quiera pasar un buen rato que tome nota de 'Mamma mía!' (La Cúpula), el retorno de los inefables Konrad y Paul con la firma del gran Ralph König, sinónimo de calidad.

'Brunilda en la plata', de Genís Rigol, bajo el sello de Apa-Apa, atrapa y sorprende con una elaborado estilo, con una obra de teatro interminable como escenario. Canela en rama. Acabamos el rosario de recomendaciones con 'La momia' (Moztros), revisitación del legendario icono del terror clásico de la Universal perpetrado, con orden y concierto, por Faith Erin Hicks, autora de la trilogía 'La ciudad sin nombre', y el colorista Lee Loughridge.

Añadimos a modo de conclusión multidisciplinar, un libro escrito por el cineasta y guionista de cómics Óscar Aibar ('Atolladero'). 'El baile del fantasma' sirve de excusa al director de la recomendable 'Platillos volantes' para elaborar una disección del mundo del cine a través de los ojos de una coordinadora de intimidad que no está pasando su mejor momento en un rodaje que supone un viaje al pasado.

¡Nos leemos pronto y nos vemos en Tracking Bilbao! ¡Suscríbete y comparte!

¡ABRAZOS desde el búnker cultural!

