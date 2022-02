Adele reconquista los primeros Brit Awards sin distinción de géneros

Decían hace unos días en esa ensalada de chascarrillos y mal café que es Twitter que, a juzgar por el vídeo de 'Easy On Me', Adele seguía con la casa en obras diez años después de arrasar en las listas de ventas con 'Rolling in the Deep', del aclamado '21' (2011). Puede que a la cantante británica le seduzcan los espacios a medio montar o desmontar, según se mire, pero la joven de 33 años ha demostrado tener la cabeza más que amueblada. Solo con constancia y tenacidad puede lograrse lo que ella consiguió anoche, arrasar en los Brit Awards, los premios que la industria fonográfica británica reparten cada año. La artista, que publicaba hace poco más de dos meses su cuarto LP, '30', reconquistó los primeros Brit Awards sin distinción de géneros recibiendo tres galardones: el de canción del año, precisamente por ese baladón que es 'Easy On Me' en el que su espectacular voz y un piano lo dominan todo, el de artista del año y el de mejor álbum.

Acostumbrada a ganar premios -ya es la segunda artista con más estatuillas en su haber, por encima de Coldplay, que tiene nueve, pero bastante por detrás de los dieciocho que atesora Robbie Williams, trece en solitario y cinco con Take That-, solo pareció conmoverse con este último, también el más codiciado. «Siempre me gusta volver a casa. Los Brit son una parte muy importante de mi vida. Entiendo por qué han cambiado el nombre de este premio, pero me gusta mucho ser mujer, una artista femenina, de verdad», afirmó Adele en un discurso en el que dedicó el premio a su hijo, ante las 4.000 personas que llenaban el O2 Arena, aún con aforo limitado. La organización ha eliminado las categorías de género para reconocer a los artistas «únicamente por su trabajo y su música, en lugar de cómo eligen identificarse o cómo otros pueden percibirlos».

Eso sí, la cantante tampoco parece comerse mucho la cabeza a la hora de poner título a sus discos. Como ya hiciera con '19' (2018), '21' y '25' (2015), '30', publicado en noviembre del pasado año, es una referencia a la edad que tenía la artista cuando comenzó a componer las primeras canciones del disco, una época ciertamente oscura para la de Londres que vio como su matrimonio hacía aguas hasta divorciarse y vivió atónita el cese repentino de su carrera musical por la irrupción del coronavirus.

Fue una noche importante también para Ed Sheeran, que obtuvo su séptimo Brit, esta vez como mejor compositor del año; Sam Fender, que ganó en la categoría de mejor álbum de rock alternativo; Dua Lipa, que se llevó el galardón por el mejor álbum de pop y R&B; Olivia Rodrigo, que obtuvo el de mejor canción internacional, y Billie Eilish, que se hizo con el de mejor artista internacional. Dave logró el Brit a mejor artista de rap y hip hop y el de mejor grupo internacional recayó en el dúo de Bruno Mars y Paak, Silk Sonic.