Nayra Hernández posando con el Emmy. C7

La actriz canaria Naira Hernández se lleva el Premio Emmy por 'Anti Scammer'

La edición de los premios se celebró este sábado 11 de octubre | Naira se incorpora así al selecto club de canarios que, como la periodista María Rozman y el presentador Alex Rodríguez

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:10

Comenta

La actriz canaria Naira Hernández asistió en Nueva York a la 68ª edición de los Premios Emmy de Publicidad, donde, junto al director del anuncio publicitario 'Anti Scammer', Ray Hungría, y el responsable de fotografía, Jaime García, ganaron finalmente el premio Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión norteamericana. La edición de los premios se celebró este sábado 11 de octubre.

El anuncio por el que han ganado el Emmy se llama 'Anti Scammer' y ha tenido muchísimo éxito al tratar sobre un tema de cierta repercusión social como son las estafas telefónicas a las personas mayores (ancianos, abuelos, padres, etc...). Este tipo de estafas se cifran en millones de dólares a nivel mundial y por parte de los estafadores se ha llegado a modular la voz para parecer confundir a los ancianos y que parezca que son sus nietos, hijos o familiares cercanos.

Naira se incorpora así al selecto club de canarios que, como la periodista María Rozman y el presentador Alex Rodríguez han recogido la reconocida estatuilla.

Nacida en la isla de Tenerife y afincada en Madrid, la vida de Naira Hernández ha estado marcada por su pasión por las artes escénicas, lo que la ha llevado a estudiar en prestigiosas escuelas de interpretación, obteniendo, entre otras, la licenciatura en la especialidad de Interpretación Textual en 'El Laboratorio de William Layton', en Madrid o un Máster en Interpretación ante la cámara en 'La Central de Cine en Madrid'.

Después de haber trabajado en cine con en 'La Cura. Genesis 2.0'; 'Vanitas'; en series de Televisión como 'El Comisario', 'Hospital Central' o en obras de teatro tradicional como en «Nuestra Ciudad», «Historias Mínimas», «Muelle Oeste», «Miura y otros aninales», «Ligazón». De hecho, dentro de su espectro cinematográfico, recibió en su momento el premio por Vanitas al mejor film de ficción en El Festival de Cine Internacional de Barcelona.

