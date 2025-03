Se abre la veda

Borja Crespo Miércoles, 19 de marzo 2025, 16:07 | Actualizado 16:19h. Comenta Compartir

'Viñetarama' es una newsletter cultural, y gutural, con el cómic como columna vertebral que está escrita por el historietista y periodista Borja Crespo. Llega cada tercer miércoles del mes a tu buzón y, si te gusta, puedes compartirla. ¡Gracias por leer!

Aquí estamos. Ojalá para quedarnos. Visto cómo anda el patio en las redes sociales, donde cada vez apetece menos regalar contenido gratis a un conjunto de villanos de tebeo inspirados -superficialmente- en Lex Luthor, he decidido rendirme a los pies de un formato que siempre ha estado ahí, la newsletter. Un medio de difusión que, sin duda, está ganando terreno y me recuerda, a priori, a los tiempos del blog. Si entonces me dedicaba a explayarme, con un lenguaje desenfadado, sobre las filias y fobias de un fanzineroso, ahora, con el cómic como columna vertebral, pienso hacer lo propio, con similar entusiasmo. En principio mis recomendaciones y comentarios aparecerán una vez al mes, aunque, si mi tiempo lo permite, quizás cambie la periodicidad y haya más entregas de VIÑETARAMA, un viaje alucinante al maravilloso mundo de la viñetas... ¡que aquí comienza!

Apúntate y comparte

Lo primero de todo, agradecer vuestra lectura y que, si os gusta el viaje, os apuntéis aquí, si es que no lo habéis hecho ya, a las próximas travesías. Ojalá os quedéis en la nave. Se agradece de antemano el acto de compartir esta información. Toda ayuda a la divulgación del cómic es necesaria. Una pasión arrebatadora de la que me siento activista, además de ávido lector. La newsletter surge precisamente de una bonita experiencia por estos pagos digitales, la serie de reportajes visuales 'El cómic por dentro' que tuve la suerte de idear junto a Sara I. Belled y Leticia Aróstegui, a quienes doy mi agradecimiento con estas líneas por su inmenso trabajo. Os recuerdo que el material que firmamos, con el claro objetivo de arrojar luz sobre los insondables misterios de la historieta, está disponible aquí. Todas las entregas del magno proyecto para su disfrute a golpe de click.

Newsletter

Marzo de cómic

Estrenamos esta newsletter cultural, y gutural, en un mes trufado de eventos y actividades con el cómic como reclamo. Quizás no sea bueno que se junten tantas citas con las viñetas en un mismo periodo de tiempo, pero más vale que se celebren notables acontecimientos en torno al arte secuencial, a poder ser con profesionalidad, uno detrás de otro, que todo lo contrario, ¿no? Como gestor de varios festivales especializados, deseo suerte a todos, por supuesto, porque lo suyo es convivir, complementarse y establecer sinergias, huyendo de una posible competitividad exacerbada que puede acabar desgastando algunas iniciativas. Tal y como está el sector, nada mejor que apoyarse, todos a una, en pos de la divulgación.

Ampliar

La historieta, como disciplina artística, merece mayor atención, con la autoría en el centro. Por ello hay que aplaudir y arrimar el hombro en un día como el pasado 17 de marzo, proclamado como el Día del Cómic hasta que alguien decida lo contrario (que puede ocurrir). Es una buena excusa para que otros también hablen de tebeos, aunque esquiven a menudo el tema en sus secciones de cultura. Hay que erosionar la precariedad de un medio cuya expansión es impredecible. En enero tuve la suerte de visitar Angouleme y aquello es otro planeta, otro mundo, otra dimensión. Volví con las pilas cargadas. Se nota el cariño que hay por el noveno arte, un mimo especial que también incluye destinar suculentas ayudas a un festival bestial cuyo notable presupuesto denota un interés real por la cultura.

Antes del Día del Cómic, y sus múltiples actividades aquí y allá, durante toda la semana (con un cartel obra de Bea Lema, nuestro último Premio Nacional, como tarjeta de presentación), estuve en el GRAF en Barcelona. Formar parte de una feria tan querida es un orgullo. Una cita indispensable que da visibilidad a un cómic diferente y da gusto visitar -adoro su horizontalidad-. El buen rollo se respiraba por los pasillos del recinto, como probablemente ocurrirá en Fanzimad, que transcurrirá en Madrid del 21 al 23 de marzo, una semana antes de la puesta de largo de un nuevo proyecto necesario, la Feria del Cómic de Madrid, del 27 al 30 de este mes. Ojalá vaya la vencida con esta iniciativa, comisariada por la omnipresente Elisa McCausland, cuya energía es inagotable. Me dejo en el tintero más encuentros con las viñetas, esto es una locura, y mientras escribo estas líneas se habla de un nuevo macroevento en Málaga, con nombre foráneo, que me despierta mucha curiosidad. Confiemos.

Algunas recomendaciones

Empiezo reivindicando el trabajo de la editorial Moztros, que dedica parte de su catálogo a dos temas que me encantan, ¡monstruos y robots! Qué decir del lanzamiento de una cabecera de culto absoluto, 'Creepshow', con una antología de historietas de lo más viscosas que hacen honor al título. Ojo al tebeo 'Monstruos de la Universal: Frankenstein', que rescata un icono fundamental del terror, al igual que '¡El Monstruo de la Laguna Negra vive!'. ¡Qué deleite! Aprovecho la coyuntura para recomendar la serie 'Ice Cream Man', lo más parecido a Stephen King que tenemos en cómic. Horror en viñetas con un dibujo excelso de Martin Morazzo con guiones de W. Maxwell Prince. Cuentos macabros para el niño y la niña.

Ampliar

En el apartado de robots, la serie 'Transformers', impulsada por Daniel Warren Johnson, un tipo que me alucina, luce espléndida en mi estantería junto a 'Canary', de Scott Snyder y Dan Panosian, un volumen editado por Norma en cuyas páginas se fusionan con algarabía y un trazo estimable el western y el gore. Visualmente excitante, se antoja una excelente doble lectura con 'Serial', de Terry Moore, publicado por la misma editorial. El autor de 'Strangers in Paradise' se mete de lleno en una historia de venganza con una serial killer de por medio. Viñetas en delicioso blanco y negro, con un ritmo atractivo y una narrativa loable. Atención, en el mismo catálogo, al álbum 'Le llamábamos Bebeto', de Javi Rey, una travesía nostálgica, personal a rabiar, que merece mucho la pena. Me ha flipado sobremanera, a todos los niveles, 'Black Metal', de Magius. Aunque ya conocía la historia que plantea, basada en hechos reales, la lectura es una pasada. Como tomarse un tripi caducado. De look underground para bien, la sensación al pasar las hojas en blanco y negro total es tan entrañable como diabólica. Autsaider Cómics sabe muy bien lo que edita en su indispensable oferta de tebeos alternativos.

'Por si desaparezco', de La Cúpula, obra de Mirion Malle, trata un tema de actualidad, la salud mental. Lo hace con conocimiento de causa, con tacto y contundencia, invitando a la reflexión. La inteligencia emocional en el disparadero. Por su parte, 'Las locuritas de Úrsula', de Sergi Pujol, bajo el mágico sello Apa Apa Comics, invita a que empatices con la protagonista en sus mil y una aventuras cotidianas. Con un estilo gráfico poderoso, la propuesta te toca la fibra. Dos referencias de Garbuix Books a tener en cuenta : 'Trabajar y vivir', de Fabien Toulmé, y 'La distancia', de Tiphaine Riviere. La editorial catalana está realizando una excelente labor visibilizando títulos con un fuerte carácter social. Dejó bien clara su apuesta con el lanzamiento del volumen 'A quién benefician las migraciones', un análisis profundo, sin escatimar en cifras, que señala sin contemplaciones cómo funcionan los recursos destinados al control de las fronteras y cómo afecta a la economía el flujo de emigrantes, con varios negocios discutibles organizados alrededor de uno de los grandes problemas del momento. La lectura resulta escalofriante en algunos pasajes.

Ampliar

De Astiberri cabe destacar 'El peso de los héroes', de David Sala, una auténtica preciosidad. Un relato sobrecogedor, con tintes autobiográficos, editado con mimo, como suele ser habitual en la casa bilbaína. Otra delicia es 'Bajo un cielo estrellado', con arte de Amaia Arrazola, artista de estilo personal que explora las leyendas de Japón bajo una perspectiva muy particular. 'Dibujando tebeos entre Ibiza y Barcelona', lanzamiento de Dolmen, es un curioso repaso a la vida y milagros de Joan Escandell. 'Una revolución llamada Rasputín' es un álbum de lujo, editado por Norma, donde se unen de nuevo el talento de dos personas a las que quiero y admiro, Man y Hernán Migoya, dos titanes en lo suyo que aquí lo dan todo para describir los últimos días de una controvertida figura histórica. Para finalizar este apartado, dos libros, 'El héroe de las mil caras' (Errata Naturae), de Enric Ros, y 'Luz negra' (Minotauro), del intrépido Pedro Berruezo, también conocido como John Tones. El primero es un suculento ensayo sobre héroes y heroínas, democracia y fascismo, capitalismo y sublevación, ¡nada más y nada menos! El segundo es un entretenidísimo cuento oscuro en el que se mezclan realidad y ficción con la sombría figura del vampiro sobrevolando cada tensa página.

Cosas del Crespo y punto y final

Hace unos días se estrenó en Prime Video la serie 'Su majestad', creada por Borja Cobeaga y Diego San José, en cuya producción figura Sayaka Producciones, iniciativa de la que formo parte junto a Nahikari Ipiña, el propio Cobeaga, Nacho Vigalondo y Koldo Serra. Estos días están siendo intensos para la productora, con el estreno de 'Daniela Forever', 'Los aitas', 'Una ballena'… En 'Su majestad' hay un momento muy comiquero, en la realidad alternativa que plantea el argumento. Vemos varios ejemplares de la famosa portada de la revista 'El Jueves' secuestrada, remasterizada y rebautizada como 'Orgullo y satisfacción', un guiño maravilloso.

Ampliar

Probablemente cuando lance la segunda entrega de VIÑETARAMA ya habrá sido Comic Barcelona, del 4 al 6 de abril, donde lo estamos dando todo para ofrecer una programación cultural estratosférica. Además, ya habrá visto la luz el ejemplar número 1.500 del suplemento 'Territorios de la Cultura' de El Correo, donde incluyo un reportaje sobre cómic con una conversación con varios perfiles del sector. Y seguimos con 'La Hora Caníbal', por supuesto, un podcast lento pero seguro. ¡Nos leemos!