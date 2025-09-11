Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 11 de septiembre de 2025

Abierto el plazo de presentación de candidaturas para la VI edición del Premio de Periodismo David Gistau

Los trabajos para el galardón, dotado con 10.000 euros, podrán presentarse hasta el 15 de octubre a las 14:00 horas

C.P.S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:14

Este jueves se abre el plazo de candidaturas para la VI edición del Premio de Periodismo David Gistau, un galardón que rinde homenaje a la figura del recordado periodista. Convocado por Vocento y Unidad Editorial, los dos grupos en los que Gistau publicó sus columnas, crónicas y reportajes, el premio cuenta con el patrocinio de la Fundación ACS y de Santander, y está dotado con 10.000 euros.

Este año, como novedad, se ha ampliado la tipología de trabajos que pueden optar al premio: podrán presentarse no solo piezas de opinión periodística, sino colaboraciones y piezas de periodismo narrativo, en sus formatos de crónica, reportaje u opinión. Los textos deberán estar firmados por su autor o autores (o bajo pseudónimo), publicadas en idioma español en medios impresos o digitales, o emitidos en radio o televisión, entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. Las candidaturas deberán registrarse a través de la web oficial del premio (www.premiodavidgistau.com) y el plazo para su presentación finalizará el 15 de octubre de 2025 a las 14:00 horas.

Las candidaturas podrán ser presentadas por su autor o autores, por la dirección del medio o institución que las haya publicado o por otros colectivos o personas reconocidas en el ámbito del periodismo y la cultura. Sólo podrá presentarse un único trabajo por autor. En caso de que se presenten varios del mismo autor, prevalecerá el presentado por él.

El jurado estará compuesto por profesionales de prestigio del periodismo y la cultura, designados por Vocento y Unidad Editorial, y su composición se hará pública en la misma fecha en la que se anuncie el fallo, que será inapelable y podrá declarar el premio desierto. El jurado valorará tanto el estilo como el valor informativo de los trabajos de opinión, género en el que David Gistau destacó a lo largo de su carrera en diarios como ABC y El Mundo.

Alberto Olmos, Diego S. Garrocho, Juan Claudio de Ramón, Karina Sainz Borgo y José F. Peláez han sido los ganadores de las anteriores ediciones de este galardón, creado en 2020, tras el fallecimiento de David Gistau.

