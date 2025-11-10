Traslación cierra su edición más comprometida con una gala solidaria a favor de Adislan El festival concluye en el Monumento al Campesino, tras dos semanas de programación por seis municipios, con propuestas artísticas inclusivas y sostenibles que conectan con la comunidad

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:38 Compartir

El Festival de Danza Traslación clausuró el domingo su séptima edición con una gala benéfica en el Monumento al Campesino, cuyos fondos recaudados se destinarán a la Asociación Adislan, entidad de referencia en Lanzarote por su labor con personas con discapacidad. Esta cita final reafirma el carácter transformador del festival, que combina un firme propósito social con el arte, la comunidad y el compromiso con el territorio.

El público disfrutó de una velada de alto nivel artístico con las piezas Replicant, de Ogmia, de Eduardo Vallejo (Madrid), premiada internacionalmente; El amor, estreno del tinerfeño Daniel Navarro; y Nahas, de Fabián Thomé, Full Time Company (País Vasco). Más allá de la calidad interpretativa, la función destacó por su carácter inclusivo, ya que además se pudieron ver dos piezas que integran la diversidad: Humanidad, de Tere Rasmussen, y Lo que sueño soy, de la Escuela de danza Reinier Alfonso (Lanzarote).

Ampliar

Ampliar

Un recorrido por el territorio insular

Durante dos semanas, Traslación ha desplegado su programación en seis municipios de Lanzarote, así como en La Graciosa y en Fuerteventura, acercando la danza contemporánea a espacios abiertos, plazas, entornos naturales y lugares patrimoniales. La iniciativa ha permitido a residentes y visitantes interactuar con propuestas artísticas de primer nivel en entornos no convencionales, como el Castillo de Las Coloradas, el Mirador de Femés, el Castillo de San Gabriel, La Fermina, las plazas de Teguise, Yaiza y Tías; espacios junto al mar en Puerto del Carmen, Arrieta y Playa Honda, e incluso en La Graciosa, donde también se celebró una sesión.

Unas 2000 personas en total se han acercado a este festival itinerante y abierto a todos los públicos, reforzando el posicionamiento de Lanzarote como destino cultural y sostenible, a la vez que lo han consolidado como una de las citas artísticas más relevantes del archipiélago. En palabras de su directora, Acerina H. Toledo «el valor que le hemos dado a los espacios patrimoniales con los audios explicativos, de cada lugar en el que celebrábamos una sesión, ha sido muy valorado tanto por los asistentes como por los artistas» y añade, «algunas de las interpretaciones estaban especialmente adaptadas a los lugares donde se desarrollaban».

Además, su compromiso social amplifica esa idea, ya que uno de los ejes de traslación es la educación. En paralelo a las actuaciones, se organizaron talleres escolares y sesiones didácticas en distintos municipios, que fomentan los valores de igualdad, inclusión y sostenibilidad, a través del arte del movimiento. Estas actividades han implicado a cientos de escolares, promoviendo el acceso a la cultura desde edades tempranas.

Más acciones sostenibles

La edición 2025 ha diseñado un plan de sostenibilidad, más ambicioso que los anteriores, para minimizar su huella de carbono con medidas que reducen el impacto. El uso de energía solar, para generar la energía de luces y sonido que necesita el festival, es uno de los aspectos más destacables, «ya que permite respirar un aire limpio en todo el entorno donde se celebra», asegura H. Toledo. Además, la gestión de residuos, reduciendo los plásticos de un solo uso y promoviendo materiales biodegradables, el ahorro hídrico y la promoción del transporte sostenible han sido otra de las piezas fundamentales de esta cita. Esta estrategia se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reafirmando su compromiso con una gestión cultural responsable.

Perspectiva de futuro

Con una programación que entrelaza arte, territorio, sostenibilidad y acción social, el Festival Traslación se consolida como motor cultural de Lanzarote y plataforma para el desarrollo profesional de nuevos talentos en la danza contemporánea en Canarias.

El Festival de Danza Traslación es un festival producido y organizado por gestiónART-e y El Jablero Cía. Danza, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, el ICDC y el Cabildo de Lanzarote, a través de su Área de Cultura y del Área de Bienestar Social e Inclusión, así como del INAEM del Ministerio de Cultura junto a Red Acieloabierto. Cuenta también con la participación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y de los ayuntamientos de Haría, Teguise, San Bartolomé, Tías, Yaiza y Arrecife. El festival agradece la colaboración de las siguientes empresas: Cerelan, CICAR, Hotel Miramar, Salinas de Janubio, Tropibatt, Líneas Romero y Viajes Insular.