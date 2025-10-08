Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Colegio de Enfermería de Las Palmas, organiza la quinta edición de la exposición 'Arte y Salud Mental'.

El Museo Castillo de Mata acoge la quinta edición de la exposición 'Arte y Salud Mental'

La muestra pictórica, integrada por 60 obras realizadas por los usuarios de la Red de Salud Mental, está organizada por el Colegio de Enfermería de Las Palmas y se podrá visitar hasta el próximo 17 de octubre

Canarias7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:45

El próximo viernes, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada conmemorativa que tiene como objetivo concienciar acerca de los problemas que afectan a nuestro bienestar psicoemocional. Para resaltar esta celebración internacional, el Colegio de Enfermería de Las Palmas, organiza la quinta edición de la exposición 'Arte y Salud Mental', una muestra pictórica integrada por 60 obras realizadas por personas atendidas en la Red de Salud Mental, que podrá ser visitada hasta el próximo 17 de octubre en el Museo Castillo de Mata de Las Palmas de Gran Canaria.

La iniciativa, muy esperada por los propios usuarios y artistas, deseosos de exponer año tras año sus creaciones, reivindica la pintura como un instrumento de gran utilidad para el cuidado de nuestra salud mental. Los cuadros rezuman historias, emociones y experiencias de personas que han encontrado en el arte una herramienta para compartir su mundo con los demás, un espacio para expresarse, cuidarse y crecer.

Cada creación es un viaje a su interior, un reflejo de lo que sienten, un destello de emociones que fortalece su confianza y les ayuda a explorar nuevas maneras de comunicarse. Las pinturas que componen la muestra nos animan a construir un futuro más inclusivo, empático y esperanzador y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental como un aspecto esencial de nuestras vidas.

La exposición celebra el talento artístico de sus autores, pero también busca apoyar a quienes enfrentan desafíos mentales con coraje y determinación, personas que, en medio de las adversidades, han sabido encontrar espacios de belleza y creatividad. Sus obras despiertan empatía y nos enseñan a comprender mejor, sin estigmas ni prejuicios, el complejo mundo de la salud mental.

Esta quinta edición de 'Arte y Salud Mental' fue inaugurada este martes por la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza; el director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias, Fernando Gómez-Pomo; el gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, Ricardo Redondas; y la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas. Al acto asistió además un buen número de profesionales sanitarios de la Red de Salud Mental, así como una amplia representación de los propios artistas.

canarias7 El Museo Castillo de Mata acoge la quinta edición de la exposición 'Arte y Salud Mental'

