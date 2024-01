Interior expedienta a tres de los funcionarios de Meco por la fuga de El Pastilla

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha expedientado a, al menos, tres de los cinco funcionarios investigados por la fuga del peligroso sicario Yousef Mohamed Lehrech, 'El Pastilla' de la cárcel de Alcalá Meco el pasado 23 de diciembre, aprovechando un turno de visitas y comunicaciones de familiares-

Los expedientes, que en principio son por faltas graves aunque estas calificaciones podría cambiar según avance las investigaciones si se comprueba que la falta de diligencia fue manifiesta, son contra: la persona que condujo a El Pastilla hasta la sala de comunicaciones y que no comprobó que no volvía; contra el encargado de llevar a los familiares al exterior de la cárcel una vez que vieron a sus familiares y entre los que se 'empotró' el prófugo y la funcionaria del 'rastrillo', que no advirtió que uno de los familiares no coincidía con los DNI del puesto de control que debían ser retornados a sus propietarios.

Mohamed Leherech, de nacionalidad española, protagonizó la tarde del pasado 23 de diciembre una de las fugas más rocambolescas de las historia penal española, al lograr escapar del centro Madrid 2 al camuflarse entre un grupo de familiares que abandonaban la prisión y aprovechándose de una cadena de errores en los sistemas de seguridad del centro y de la confusión de la Guardia Civil que custodia el perímetro de la cárcel.

La fuga de 'El Pastilla' ha provocado un tremendo enfado en la cúpula del Ministerio del Interior, sobre todo habida cuenta de que se trataba de un preso de especial peligrosidad, hasta el punto de que estaba clasificado como FIES 5 (fichero de internos de especial seguimiento), en el que se encuadran, entre otros, individuos con delitos muy graves y que han provocado gran alarma social o presos, que sin haber sido detenidos por yihadismo, muestran una fuerte radicalización islamista.

Incomprensible traslado

Precisamente su clasificación como FIES -explican diferentes fuentes penitenciarias- debía haber sido motivo suficiente para que no hubiera sido trasladado desde la cárcel de Algeciras a una prisión como el vetusto centro de Meco, que data de 1981 y carece de la infraestructura para albergar a estos presos muy peligrosos, que suelen ser recluidos en los llamados 'centro tipo', más modernos (datan de inicio de este siglo) y con zonas específicas para este perfil de reclusos muy conflictivos.

Y todavía más incomprensible es que 'El Pastilla', a su llegada a Alcalá Meco hubiera sido ubicado en un 'módulo de respeto', los espacios reservados a presos de muy baja conflictividad y que han dado pasos claros hacia su reinserción.

Y es Yusef Mohamed Leherech se encontraba en prisión preventiva como presunto autor de, al menos, dos asesinatos. El primero fue el 6 de octubre de 2022 cuando mató por encargo en el barrio de El Saladillo de Algeciras a un joven de 26 años, al que el líder de la banda para la que trabajaba Nayim K. A. 'Tayena' confundió con un miembro de un grupo rival, el de los 'Piolín'. 'El Pastilla' le descerrajó tres disparos a bocajarro a su víctima, un padre de familia con dos hijos, trabajador del puerto de Algeciras y sin ninguna relación con las mafias gaditanas. Una bala le perforó mortalmente uno de los pulmones. Su único pecado fue conducir un coche del mismo modelo que un criminal al que 'Tayena' quería ajustar cuentas.

El segundo homicidio fue el 12 de abril de este año. El sicario traicionó a su capo y asesinó al propio 'Tayena' con un disparo casi a bocajarro en abdomen cuanto éste salía de su casa en Los Cortijillos, en Los Barrios, siempre en la provincia de Cádiz. Yusef fue capturado esa misma tarde en Algeciras cuando trataba de abordar el ferry con destino a su Ceuta natal para esconderse allí tras este segundo homicidio, también por encargo.

Al margen de estos dos asesinatos, 'El Pastilla' está investigado en innumerables tiroteos protagonizados por las mafias para hacerse con el control del tráfico de drogas en la periferia de la ciudad autónoma.

Precisamente esos conflictos con otras bandas rivales fueron el motivo de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidiera trasladarle este 3 diciembre desde la cárcel algecireñas de Botafuegos, donde estaba amenazado por grupos de mafias de la zona, hasta Alcalá Meco.