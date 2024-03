El inquilino de Langreo mató a su casero a puñaladas y luego lo descuartizó

«Lo vi dos días llevando un carro con bultos en bolsas de basura»

«Fue en la madrugada del pasado domingo –día 17– sobre las tres de la mañana cuando escuchamos muchos golpes en la vivienda». Lo narraba ayer un vecino, desde su ventana, en la calle Joaquín Costa del barrio de Villar, en La Felguera. El lunes siguiente, vio salir del domicilio de la víctima –el número 30– a su compañero de piso, el joven arrestado por la Policía Nacional. «Caminaba con dificultad porque va con muletas, pero portaba un carro de la compra lleno de bultos en bolsas de basura. Fue a plena luz del día, a la una de tarde». Fue entonces que le preguntó dónde estaba Santos. «Me dijo que había ingresado en el HUCA; no me extrañó porque padecía problemas de corazón». Pero a los pocos días se extrañó de no verlo por la calle porque se interesó por él llamando al hospital ovetense. «Me dijeron que allí no estaba». Se volvió a encontrar con el joven. «Entonces me dijo que estaba en la cárcel y ya me sonaba todo raro. Santos siempre salía tres veces al día a pasear con los perros y había desaparecido». Ya el jueves lo volvió a ver tirando con el carro, con más bultos, a las tres de la tarde. «Le pregunté de nuevo por Santos a su compañero de piso. Y me dijo que lo habían secuestrado los rusos. Le contesté que iba a llamar a la Policía y salió corriendo con las muletas y todo». No lo hizo, pero el viernes ya se descubrió el cuerpo descuartizado de Santos en una huerta cercana. «El viernes por la mañana se personaron los agentes y, al poco, llegó él a la casa. Fue cuando ya lo requirieron para entrar en la vivienda y hablar con él. Es todo lo que he contado ya en comisaría», señaló este testigo conmocionado por lo ocurrido.