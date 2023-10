Reconstruyen el cráneo de 'Pau', un homínido clave en nuestra evolución que vivió hace 12 millones de años en Cataluña

El puzzle de la evolución humana y de los primates, nuestro parientes más cercanos, sigue añadiendo piezas a su enrevesada composición. La última investigación se ha centrado en una pieza ya conocida, el Pierolapithecus catalaunicus, apodado como 'Pau'. Fue descubierto en 2002 en un vertedero de una pequeña localidad catalana. La novedad ahora es que se ha reconstruido de forma virtual el cráneo. «Las características del cráneo y los dientes son extremadamente importantes para resolver las relaciones evolutivas de las especies fósiles, y cuando encontramos este material en asociación con huesos del resto del esqueleto, nos da la oportunidad no sólo de ubicar con precisión las especies en el árbol genealógico de los homínidos, sino también para aprender más sobre la biología del animal en términos de, por ejemplo, cómo se movía en su entorno», ha señalado Kelsey Pugh, investigadora de la Universidad de Brooklyn y autora principal del trabajo.

'Pau' es uno de los homínidos -este término incluye a los grandes simios y a los humanos- más primitivos que se conocen. Vivió hace unos 12 millones de años en la cuenca del Valle del Penedés y presenta unas características únicas. Tiene rasgos muy primitivos que comparte con los grandes simios, tanto extintos como todavía vivos, con características más modernas como órbitas completamente frontales y un hocico que no interrumpe el campo de visión. Los resultados de la reconstrucción, publicados este lunes en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', demuestran que esta especie representa uno de los primeros miembros de la familia de los grandes simios y de los humanos.

Los investigadores, entre los que están también miembros del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont, utilizaron una técnica llamada tomografía computarizada para reconstruir digitalmente el cráneo y compararlo con otras especies de primates. «Un resultado interesante es que tiene una forma y un tamaño más cercanos al ancestro a partir del cual evolucionaron los grandes simios y los humanos», explican.

En los más de 20 trabajos publicados sobre 'Pau' hasta ahora se han desvelado otras características como que podía caminar erguido erguido y que tenía visión estereoscópica -a partir de dos imágenes ligeramente diferentes que son recibidas por cada ojo, el cerebro compone una una única imagen-.