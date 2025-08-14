Descubren en Etiopía los restos de una nueva especie de homínido no identificada hasta ahora

Un equipo internacional de paleoantropólogos, dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), ha descubierto una serie de fósiles en Ledi-Geraru, Etiopía, ... que muestran que los Australopithecus y los primeros Homo coexistieron hace 2,6-2,8 millones de años. El hallazgo, publicado este miércoles en 'Nature', incluye lo que estos investigadores consideran que son restos de una nueva especie de Australopithecus, distinta de Australopithecus afarensis (a la que perteneció la célebre Lucy), no descrita hasta ahora. «Hasta cuatro linajes de homínidos vivieron en África oriental entre hace 3,0 y 2,5 millones de años: Homo temprano, Paranthropus, A. garhi y el recién descubierto Australopithecus de Ledi-Geraru», aseguran en su artículo, que ha sido recibido con cierto escepticismo en el mundo de la paleoantropología.

«Esta nueva investigación muestra que la imagen que muchos tenemos en mente» de la evolución «de un simio a un neandertal y luego a un humano moderno no es correcta; la evolución no funciona así», dice la paleoecóloga de ASU Kaye Reed. «Aquí tenemos dos especies de homínidos juntas. La evolución humana no es lineal, es un árbol frondoso, en el que hay formas de vida que se extinguen». Las piezas clave de este estudio son 13 dientes, que se suman a una mandíbula de Homo de 2,8 millones de años hallada en 2013 en el mismo sitio, «el primer humano conocido», según publicaron en su día los mismos científicos.

Los dientes pertenecen tanto a Homo como a la nueva especie de Australopithecus, evidenciando su coexistencia. «Confirman la antigüedad de nuestro linaje», asegura Brian Villmoare, autor principal del estudio publicado ahora. Sin embargo, aún no se puede nombrar la nueva especie, ya que se necesitan más fósiles para definirla, extremo que han señalado las voces críticas sobre este descubrimiento, que han venido a recordar que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. La datación de los fósiles, que tienen entre 2,6 y 2,8 millones de años, se realizó gracias a la actividad volcánica en la región de Afar Las cenizas volcánicas contienen cristales de feldespato que permiten a los científicos, como el geólogo Christopher Campisano, determinar con precisión su antigüedad.

En cualquier caso, este hallazgo muestra la complejidad de la evolución humana y la importancia de seguir buscando fósiles para entender las diferencias entre Australopithecus y Homo, así como su capacidad para coexistir en el mismo entorno.