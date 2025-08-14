Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los 13 dientes fósiles recolectados en el Área de Investigación Ledi-Geraru entre 2015 y 2018. Brian Villmoare

Descubren en Etiopía los restos de una nueva especie de homínido no identificada hasta ahora

Podría tratarse de un nuevo tipo de australopiteco que convivió con el género Homo hace 2,8 millones de años en lo que hoy es Etiopía

J. Arrieta

Miércoles, 13 de agosto 2025

Un equipo internacional de paleoantropólogos, dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), ha descubierto una serie de fósiles en Ledi-Geraru, Etiopía, ... que muestran que los Australopithecus y los primeros Homo coexistieron hace 2,6-2,8 millones de años. El hallazgo, publicado este miércoles en 'Nature', incluye lo que estos investigadores consideran que son restos de una nueva especie de Australopithecus, distinta de Australopithecus afarensis (a la que perteneció la célebre Lucy), no descrita hasta ahora. «Hasta cuatro linajes de homínidos vivieron en África oriental entre hace 3,0 y 2,5 millones de años: Homo temprano, Paranthropus, A. garhi y el recién descubierto Australopithecus de Ledi-Geraru», aseguran en su artículo, que ha sido recibido con cierto escepticismo en el mundo de la paleoantropología.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  2. 2 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  3. 3 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  4. 4 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  5. 5 Cuatro detenidos en Telde por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
  6. 6 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  7. 7 ¿Qué tiene que saber de la huelga de handling que afectará a los aeropuertos canarios?
  8. 8 A prisión provisional por el homicidio de Miguel, que murió quemado dentro de su furgón
  9. 9 Arinaga estrena aparcamiento público gratuito con 90 plazas
  10. 10 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Descubren en Etiopía los restos de una nueva especie de homínido no identificada hasta ahora

Descubren en Etiopía los restos de una nueva especie de homínido no identificada hasta ahora