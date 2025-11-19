Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La astronauta Anne McClain. Afp

Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio

Anne McClain fue acusada en 2019 por su pareja de consultar su cuenta bancaria desde la Estación Espacial Internacional. Ahora, su ya exmujer ha reconocido que mintió

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que sucede en el espacio no. Así podría resumirse lo que ha ... ocurrido en la enrevesada disputa matrimonial que mantienen la astronauta Anne McClain y su ya expareja, una exmilitar llamada Summer Worden. Esta acusó hace seis años a la primera de haber consultado desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y sin permiso su cuenta bancaria. Ahora se ha declarado culpable de falso testimonio en lo que es el primer juicio por su supuesto delito cometido fuera de nuestro planeta.

