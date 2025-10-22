Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Elon Musk y Donald Trump, en el Despacho Oval antes de romper su colaboración. Afp

La Nasa busca alternativas a Elon Musk para el regreso a la Luna

«Me encanta SpaceX. Es una empresa increíble. El problema es que están rezagados. Han retrasado sus cronogramas y estamos en una carrera contra China», ha señalado Sean Duffy, director interino de la agencia espacial norteamericana

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 21 de octubre 2025

Comenta

La Casa Blanca parece haber activado el botón del pánico en lo que a sus planes lunares se refiere. Dos son las principales razones de ... este estado de alerta. De un lado, el alambicado plan Artemisa. Pergeñado durante la primera presidencia de Donald Trump, se trata de una especie de Lego gigante en el que cada pieza es construida por una empresa diferente. Cualquier retraso de cualquiera de ellas implica el aplazamiento de toda la misión. Así ha sido hasta ahora. En un principio, el regreso del ser humano a la Luna estaba previsto para 2025, pero tras sucesivos aplazamientos se sitúa ahora en 2027. De otro, la presión de Pekín, que avanza con una seguridad que parece inquebrantable hacia ese mismo objetivo.

