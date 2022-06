Terremotos estelares, galaxias fusionadas… los increíbles hallazgos del nuevo mapa de la Vía Láctea

El futuro de Gaia

Gaia sigue observando el cielo y se espera que en un futuro no muy lejado nos revele nuevos misterios de nuestra galaxia. «No se saben fechas concretas, pero se esperan dos publicaciones más como esta. El cuarto catálogo no llegará antes de 2025 y el quinto no antes de 2030», afirma Guerra. Ambas posibilitarán, aun más, ahondar en todo tipo de objetos de la Vía Láctea, beneficiando a muchos campos de estudio e incluso al trabajo de muchos otros satélites.