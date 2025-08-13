Europa lanza al espacio un satélite meterológico de última generación

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha lanzado este miércoles el primero de una nueva serie de satélites meteorológicos que esperan marquen un salto tecnológico en ... la monitorización meteorológica y climática desde la órbita polar. El despegue del MetOp-SG-A1 –así se llama el artilugio de cuatro toneladas– se ha producido a bordo de un cohete Ariane 6 desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa.

«Con unos patrones climáticos cada vez más erráticos, nunca ha sido tan importante disponer de previsiones precisas y oportunas, y la misión MetOp-SG está llamada a desempeñar un papel fundamental en la mejora de las previsiones meteorológicas y la vigilancia del clima», ha asegurado Simonetta Cheli, directora de Programas de Observación de la Tierra de la ESA. «Las condiciones meteorológicas extremas han costado a Europa cientos de millas de millones de euros y decenas de millas de vidas en los últimos 40 años. Tormentas como Boris, Daniel y Hans, olas de calor récord e incendios forestales devastadores son solo los últimos ejemplos», ha añadido Phil Evans, director general de Eumetsat, la agencia europea de monitorización del clima.

Este nuevo satélite cuenta entre su equipamiento con el nuevo Copernicus Sentinel-5, diseñado para proporcionar datos cruciales sobre contaminantes atmosféricos, ozono y gases relacionados con el clima, detalló la ESA en un comunicado. A diferencia de sus predecesores, garantiza la entrega continua de datos esenciales para la predicción meteorológica global y el análisis del clima, con capacidades mejoradas.

La misión que ha arrancado este miércoles se compone de seis satélites que operarán en pares sucesivos durante al menos 20 años. Cada uno de los tres pares consta de un satélite de tipo A y uno de tipo B, que incorporan instrumentos complementarios de última generación para proporcionar mediciones de alta resolución de temperatura, precipitación, nubes y vientos. Como novedad, todos ellos disponen de un sistema de desactivación al finalizar su misión que permitirá su autodestrucción en la atmósfera.