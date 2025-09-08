Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de septiembre de 2025
Imagen de Marte obtenida por el telescopio espacial Hubble. Nasa

Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra

El hallazgo es fundamental porque ofrece pistas sobre la habitabilidad del Planeta Rojo

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:14

Marte es un poco más parecido a la Tierra de lo que venían asegurando hasta ahora los científicos. Un estudio publicado este miércoles en la ... revista 'Nature' afirma que el núcleo del Planeta Rojo es sólido cuando hasta ahora todo apuntaba a que su corazón era enteramente líquido. De esta forma, al contar tanto con una parte interna sólida como con capa más externa líquida se asemejaría a lo que ocurre en las entrañas de nuestro planeta. El hallazgo es fundamental porque además de incrementar el conocimiento sobre la formación y volución de Marte, ofrece más pistas sobre su posible habitabilidad en el pasado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  3. 3

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  4. 4 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  5. 5 Las Dominicas de Guía celebra su centenario: «Nos enseñaban valores y respeto»
  6. 6 Sin definición no hay estilo que valga
  7. 7 El legado olvidado de Celestino Ramírez, el último salinero de La Isleta
  8. 8 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  9. 9 Graciliano Medina: Con el virus de la alegría
  10. 10 Un depósito regará la reforestación de los altos de Arguineguín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra

Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra