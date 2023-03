Encuentran uracilo, un componente esencial para la vida, en el asteroide Ryugu

El uracilo, uno de los componentes necesarios para formar ARN (acrónimo de Ácido Ribonucleico), se ha detectado en las muestras que la nave espacial Hayabusa2, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), recogió del asteroide Ryugu y trajo a la Tierra en 2020. Así lo recoge un estudio publicado este martes en la revista Nature Communications.

Ryugu es un asteroide cercano a nuestro planeta, descubierto en 1999 por el astrónomo japonés Takeshi Urata. Pertenece a la categoría de asteroides tipo C, porque está compuesto principalmente por carbono, mide unos 900 metros de diámetro y se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. La misión de Hayabusa2 en Ryugu incluyó el aterrizaje de dos pequeños rovers y la recolección de 5,4 gramos prístinos de su superficie, es decir, nuestras de material que no han sido contaminadas por la atmósfera terrestre u otros factores externos.

El análisis de las muestras prístinas de asteroides es muy interesante para los científicos porque puede proporcionar información importante sobre la formación y evolución del sistema solar, así como sobre la posibilidad de que los asteroides hayan transportado agua y materiales orgánicos a la Tierra en su historia temprana.

Ampliar Recreación de la nave espacial Hayabusa2 con el planeta Tierra al fondo. JAXA

El ARN es un tipo de molécula que se encuentra en las células de los organismos vivos, que actúa de intermediario entre el ADN (Ácido Desoxirribonucleico) y las proteínas. Tanto el ADN como el ARN están formados por cuatro bases nitrogenadas o nucleobases (los componentes clave de la información genética). Tres de ellas son comunes en ambas: adenina (A), citosina (C) y guanina (G). Sin embargo, el ADN contiene timina (T) como su cuarta base, mientras que el ARN contiene uracilo (U), el componente encontrado en el asteroide Ryugu. Este hallazgo sugiere que las nucleobases tienen un origen extraterrestre y llegaron a nuestro planeta a partir del impacto de meteoritos ricos en carbono –probablemente durante el Bombardeo Intenso Tardío, hace entre 4.100 y 3.800 millones de años–. Esto pudo ayudar en la evolución prebiótica de la Tierra temprana, es decir, durante los procesos químicos y físicos que tuvieron lugar en nuestro planeta antes de la aparición de la vida.

Hazaña tecnológica

Aun así, César Ángel Menor Salván, bioquímico y astrobiólogo especializado en la evolución química y el origen de la vida, y profesor de bioquímica en la Universidad de Alcalá (Madrid), aclara que la presencia de moléculas, como uracilo, en asteroides del tipo de Ryugu no responde a cuestiones esenciales en la investigación sobre el origen de la vida. «Este trabajo no indica que la vida en la Tierra o sus componentes tuvieron que venir desde el espacio, ni que los impactos de meteoritos fueran necesarios para ello. El hecho de que haya uracilo en un asteroide no ayuda a entender mejor cómo se originó la vida. La aparente paradoja es que, por ello, es un trabajo muy interesante», ha expresado en declaraciones recogidas por el Science Media Center (SMC).

«Por un lado, significa que nuestros modelos de laboratorio en química prebiótica son válidos y tenemos capacidad para predecir la composición orgánica de objetos extraterrestres. Lo que habría sido una gran sorpresa es que no hubiera uracilo y otras moléculas relacionadas. Ello implicaría que todos nuestros esfuerzos en el laboratorio no representan la realidad. Por otra parte, es un trabajo histórico y representa un hito en la investigación espacial: la capacidad para recoger muestras prístinas en la superficie de otro cuerpo del Sistema Solar, devolverlas a la Tierra y analizarlas en detalle es un gran logro tecnológico. Es una hazaña muy difícil técnicamente, pues las muestras son muy pequeñas y los componentes estudiados se presentan en una concentración muy baja. El equipo de trabajo se enfrentaba a un reto complejo: ¿la presencia de uracilo en la muestra es real o resultado de contaminación en la Tierra?», ha añadido.

Aparte de uracilo, los investigadores también han hallado niacina (vitamina B3), esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. El equipo de científicos ya había encontrado estos compuestos anteriormente en meteoritos hallados en la Tierra, pero es la primera vez que se recuperan directamente de un asteroide, lo que confirma su origen extraterrestre. El resto de nucleobases, adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T) también se han hallado previamente en meteoritos.