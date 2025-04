Encuentran posibles «indicios» de vida en un planeta situado a 120 millones de años luz de la Tierra

K2-18b es el nombre de un exoplaneta situado a 120 millones de años luz de la Tierra. Descubierto en 2017, un estudio publicado este ... jueves asegura haber detectado los «indicios» más prometedores de la posible existencia de vida en un planeta fuera del Sistema Solar, una afirmación extraordinaria que no cuenta con el respaldo total de la comunidad científica.

«Francamente, creo que esto es lo más cerca que hemos estado de observar una característica que podamos atribuir a la vida», afirma Nikku Madhusudhan, astrofísico de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio publicado en 'The Astrophysical Journal Letters'. Lo que ha detectado su equipo son señales de dos sustancias químicas en la atmósfera de este planeta considerados durante mucho tiempo como «biofirmas», señales de la existencia de vida. Se trata de dimetilsulfuro (DMS) y dimetil disulfuro, que en la Tierra son producidas únicamente por seres vivos, principalmente por las algas marinas.

Con más de ocho veces la masa de nuestro planeta y un tamaño 2,5 veces mayor, K2-18b es un exoplaneta raro que orbita su estrella en una zona habitable, es decir, que no es ni demasiado caliente ni demasiado frío para tener agua líquida, considerada ingrediente esencial para la vida. En 2023, el telescopio Webb detectó metano y dióxido de carbono en su atmósfera. Era la primera vez que ese tipo de moléculas basadas en carbono eran detectadas en un exoplaneta en zona habitable. También detectó señales débiles del mencionado DMS, lo que llevó a los astrónomos a enfocar al telescopio de nuevo sobre el planeta hace un año. El resultado son esos «indicios» de vida.

Sin embargo, otros expertos no están de acuerdo con las afirmaciones de su colega. Afirman que en el pasado ha habido disputas sobre otros descubrimientos relacionados con este exoplaneta y que la presencia de estas sustancias podría explicarse sin relación alguna con la existencia de vida. El año pasado científicos encontraron trazas de DMS en un cometa, lo que sugiere que podría producirse por vías no orgánicas. Hay más razones para poner estas afirmaciones en duda. Una, que la revista en la que han publicado el trabajo no se encuentra entre las más importantes; y dos, este mismo equipo ya ha realizado antes llamativos anuncios relacionados con este exoplanta que finalmente no se cumplieron. En 2019, por ejemplo, dijeron haber detectado agua y acabó siendo metano.