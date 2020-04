¿Son seguras las aplicaciones de videollamada?

Todas las aplicaciones tienen vulnerabilidades.

En estos últimos días el tema está de actualidad porque han surgido multitud de noticias acerca de vulnerabilidades de seguridad descubiertas en uno de estos productos en concreto, Zoom. Estas noticias han creado tal alarma que algunos medios la han catalogado como un malware (un software malicioso) y muchas empresas e instituciones han prohibido su uso. ¿Está esta alarma justificada? ¿Son tan críticas las vulnerabilidades descubiertas? ¿Son las alternativas a este producto mucho más seguras?

Vamos a centrarnos en las vulnerabilidades de diseño, en las que se introducen cuando se desarrolla el software. Existe una base de datos que se denomina CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) en la que se publican las vulnerabilidades que la comunidad de investigadores de seguridad va descubriendo en los diferentes productos de software.

Según esta lista, desde el año 2016, WebEx ha tenido 1 vulnerabilidad (crítica), Skype ha tenido 6 (1 de ellas, crítica), Zoom ha tenido 2 (ninguna crítica, faltan por publicar las descubiertas esta semana), WhatsApp ha tenido 8 (la mitad de criticidad moderada) y Jitsi, 1 (que no es crítica). Estas vulnerabilidades son las que los fabricantes resuelven mediante los parches y las actualizaciones de seguridad que todos tenemos que instalar en nuestros dispositivos de vez en cuando.

Estos agujeros de seguridad pueden afectarnos al ocasionar problemas como los siguientes:

Poner en riesgo la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones que realizamos (chat, compartición de pantalla, voz, etc.). Por ejemplo, si no se utiliza cifrado o no se hace bien, un tercero malicioso podría tener acceso a nuestras conversaciones o incluso modificarlas (eliminando o añadiendo elementos).

Dificultar o impedir la disponibilidad: puede darse una denegación de servicio, con lo que no podríamos acceder a la aplicación o a algunas de sus funcionalidades.

Provocar impactos para el control de acceso, de manera que no pudiéramos controlar quién accede a una sala o reunión privada (e incluso podría darse un secuestro de la llamada o el fenómeno que se ha llamado bombing).

Facilitar que un tercero suplante a un usuario dentro de una sala o reunión.

Suponer problemas con los permisos del micrófono o la cámara, por ejemplo, y permitir que alguien los controle por nosotros.

Pero las vulnerabilidades realmente críticas son las que permiten a un tercero tomar el control de nuestro equipo y ejecutar cualquier código en él sin nuestro permiso. Esas son las que nos deben preocupar. Y dejémoslo claro: de momento Zoom no parece tener ninguna de estas sin resolver.