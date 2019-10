Las llamas del postureo

Como si de unas vacaciones se tratara, son muchos los que ya ‘presumen’ de imagen junto a los disturbios de Cataluña, como lo ha hecho @fitness_mama, una influencer rusa que ha tirado de postureo y bajo el título «Barcelona is on fire» posa en la más absoluta tranquilidad.

Los comentarios no se han hecho esperar y son muchos los que han reaccionado de manera negativa a su iniciativa, pero a muchos otros les debe haber parecido genial, ya que han hecho lo mismo para colgarlo en sus respectivos perfiles. Y no, no se trata sólo de turistas que pueden no saber a que viene tanto jaleo, sino a ciudadanos catalanes que saben perfectamente el drama que se está viviendo.