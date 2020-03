¿Por qué se estropean tan pronto los electrodomésticos?

¿La batería del móvil se apaga sin motivo aparente? ¿La lavadora que has comprado hace un par de años falla y la pieza es demasiado cara? ¿El mando de la tele ya no funciona y no encuentras otro? Que los aparatos domésticos no duran como antes no es una leyenda urbana. Es una realidad. La llamada obsolescencia programada –que no es otra cosa que acortar la vida útil de los aparatos por diferentes cauces– afecta a la mayoría de los electrodomésticos que usamos en nuestro día a día. Tanto es así que la Comisión Europea obligará a todos los fabricantes a tener repuestos de los aparatos (bombillas, refrigeradores, televisores, lavadoras y lavavajillas) hasta diez años después de su venta. La medida, que entrará en vigor en 2021, pretende alargar al máximo la fecha de caducidad de los electrodomésticos para evitar así la generación de más desechos.

La decisión del organismo europeo no termina de convencer a las agrupaciones de consumidores, que reclaman una «mayor implicación» por parte de las instituciones. Para el presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada (Feniss) existen fórmulas «más eficaces» para prolongar la vida de los electrodomésticos que garantizar el recambio de piezas durante un periodo concreto de tiempo. «Solo con alargar la ley de garantía de los productos de dos a cinco años se ahorrarían en el continente europeo un total de 64.000 millones de toneladas en materias primas y 42.000 en residuos», enumera Benito Muros.

Una opinión que también comparte Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). «El mercado actual no se centra en la durabilidad, sino en incitar al consumidor a adelantar su próxima compra. La realidad revela que adquirimos productos que duran menos que el dispositivo al que sustituyen, con el consiguiente impacto sobre nuestra economía y el medio ambiente», resume.