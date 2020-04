OnePlus 8: el móvil chino con 5G que presume de ser el ‘iPhone de los Android’

A OnePlus no parece inquietarle el coronavirus. Su estrategia en España será totalmente ‘online’ y su nuevo buque insignia solo se podrá adquirir a través de la venta por Internet. La compañía china ha presentado en plena cuarentena y vía streaming su nueva alta gama de móviles para continuar en la élite de los smartphones y bregarse con los ‘premium’ de iPhone, Samsung o Huawei. El One Plus 8 y la versión PRO (ambos apuestan por la conectividad 5G) cuenta con la estética de los de Cupertino, se acerca a las especificaciones del gigante surcoreano, y su precio ya roza a su homóloga de Shenzhen.

La industria de la tecnología fue una de las primeras en notar los efectos de la Covid-19 con la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona a mitad del mes de febrero. Mes y medio más tarde, pese a la caída mundial en la venta de móviles, según apuntan varias consultoras especializadas, las cifras han disminuido en tasas que oscilan desde el 14%, en el mejor de los casos, hasta el 38%, el sector puede ser uno de los primeros en recuperarse una vez se ha recuperado la normalidad en China, según han ido relajando las restricciones en el país.

Las presentaciones han vuelto, aunque sea de forma virtual. OnePlus no tiene el músculo publicitario de la competencia, pero la compañía china cuenta con un excelente boca a boca entre usuarios y amantes de la tecnología que han atraído hasta la compañía china a compradores de smartphones iPhone, Samsung o Huawei por su relación calidad precio. Actualmente la empresa opera en 38 regiones del mundo y presume de ventas (sin decir números) del OnePlus 7. «La respuesta ha sido muy buena», apuntó hace unos meses el responsable de OnePlus en España, David Sanmartín. Según los últimos datos disponibles, desde 2017 a 2018, las ventas de smarphones de la marca china aumentaron en un 45% a nivel mundial.