La subasta de espectro para el 5G recauda 194 millones en su primera jornada

Concesión a 20 años

Las concesiones tendrán una duración de 20 años y los operadores participantes deberán respetar el límite máximo de frecuencias que puede disponer un mismo operador en la banda 3,4-3,8 GHz, fijado en 120 MHz, cifra superior a la que pedían algunas compañías.

A la puja sólo se han presentado los cuatro grandes operadores, cuya posición de partida, no obstante, no es la misma para todos, ya que mientras Telefónica, Orange y MásMóvil ya cuentan con 40 MHz en la banda de 3,5 GHz y, por lo tanto, podrían optar a 80 MHz más en la subasta, Vodafone no dispone de espectro en estas frecuencias y podría pujar por 120 MHz.

Según los expertos, debido a las características técnicas del 5G, el mínimo de espectro en esta banda para tener una red óptima es 80 MHz y con 100 MHz se pasaría a tener una de muy buena calidad.