Media vida en las nubes

Sin embargo, no hemos necesitado una pandemia para empezar a utilizar las ‘cloud’. Ya antes, las videollamadas por Skype , los mensajes por Whatsapp, los ‘likes’ de Instagram , los documentos compartidos de Google Drive o la música en ‘streaming’ de Spotify, formaban parte de nuestra vida desde las nubes. «Incluso la copia de seguridad que realizan nuestros ‘smartphones’ de vez en cuando se guarda en una nube», destaca Chema Taboas, director de Sistemas en la empresa de servicios informáticos Semantic Systems. De ahí que podamos recuperar nuestra información cuando se nos estropea el móvil.

La definición técnica de ‘cloud computing’ (computación en la nube) es «la tecnología que ofrece un servicio a través de una red» y, aunque no es una herramienta nueva, sí que son cada vez más las personas que las utilizan y los servicios ofrecidos a través de ella.

Tres tipos

El miedo que genera el uso de las nubes son los problemas de ciberseguridad . Es frecuente pensar que las ‘cloud’ públicas plantean más riesgos, pero no siempre es así. «Al estar más distribuidas sufren más ataques, pero también tienen mejores equipos de ciberseguridad», señala Taboas.

En la red, no todas las nubes son iguales, por eso cada empresa debe decidir cuál cubre mejor sus necesidades. Así podrán abaratar costes y ser más eficientes. Son tres las tipologías de ‘cloud’ que pueden utilizar las organizaciones: públicas, privadas e híbridas. Las primeras son propiedad de proveedores de servicios externos, que los administran y ofrecen a través de internet. Es el tipo de nube que utilizan las compañías de nueva creación y también aquellas que necesitan una infraestructura muy amplia para proveer sus servicios a los consumidores a escala mundial, como Netflix o Whatsapp. Dentro de esta clasificación no solo gigantes como Microsoft Azure o Amazon Web Services son proveedores de cloud públicas, también empresas más pequeñas y cercanas como Semantic Systems.

Cuidado con el IT en la sombra

Los servicios en la nube también están ligados a ciertos fenómenos negativos, como el Shadow IT o IT en la sombra. Este se refiere al uso de servicios e infraestructuras de Tecnología de la Información (TI) por parte de los empleados sin la aprobación formal de la propia empresa. El uso de servicios SaaS (Software as a Service) sin dicha autorización, como pueden ser Dropbox o los calendarios en línea, es muy frecuente. El riesgo de esta práctica es que se puede haber filtraciones de datos críticos para la empresa, produce mayores costes y es más vulnerable a ataques.