Vodafone lanza el sábado su primera red 5G comercial en 15 ciudades del país

Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Sevilla, Bilbao, La Coruña, Zaragoza, Pamplona, Santander, Vigo, Vitoria, San Sebastián, Gijón y Logroño serán las ciudades donde se implante este servicio de Vodafone, que se estrena en esta tecnología antes de lo previsto, según Coimbra.

Los teléfonos que comercializará son de la marca Samsung (Samsung Galaxy S10), LG (LG V50 ThingQ) y Xiaomi (Xiaomi Mi MIX3), no así de Huawei, cuyos terminales no han sido certificados aún y que se incluirán una vez que no existan dudas sobre los mismos, ha dicho el presidente al referirse sin mencionarlo al veto de empresas como Google.

Vodafone ha hecho el despliegue del 5G con Huawei como proveedor del «core» (núcleo central) de red, con el que tiene acuerdo en la mayor parte del territorio, y también con Ericsson, en menor medida.

De momento, la operadora no usará como suministrador a Huawei para el nuevo despliegue de «core» de red -la parte más sensible-, como ya había anunciado, sin que tenga que ver en ello la reciente visita al Reino Unido del presidente de EEUU, Donald Trump.

La operadora está en la misma situación que hace unos meses: «No ha cambiado nada con respecto a Huawei», ha dicho Coimbra.