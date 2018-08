La ESO capta un brillante conjunto de galaxias lejanas

Con esta imagen los astrónomos pueden revelar los detalles más delicados de la estructura galáctica. Así, aunque el Very Large Telescope (VLT) de la ESO es capaz de observar objetos astronómicos muy débiles con gran detalle, cuando los astrónomos quieren comprender el proceso de formación de la gran variedad de galaxias que existen, deben recurrir a un tipo diferente de telescopio con un campo de visión mucho más grande.

Precisamente ese es el VST (Telescopio de Rastreo del VLT) es ese tipo de telescopio, que fue diseñado para explorar grandes extensiones de los prístinos cielos chilenos y que ofrece a los astrónomos detallados sondeos astronómicos del hemisferio sur.

Un equipo internacional de astrónomos realizó el rastreo VEGAS (VST Early-type GAlaxy Survey, sondeo de galaxias tempranas con el VST) cuyo objetivo era examinar una colección de galaxias elípticas en el hemisferio sur.

Mediante la utilización del sensible detector de OmegaCAM, en el corazón del VST, un equipo dirigido por Marilena Spavone, del INAF-Observatorio Astronómico de Capodimonte, en Nápoles (Italia), captó imágenes de una gran variedad de estas galaxias en diferentes entornos.

Precisamente, una de estas galaxias es NGC 5018, una galaxia de blanco lechoso que está cerca del centro de la imagen captada y que se encuentra en la constelación de Virgo. A primera vista puede parecer no más que una mancha difusa, pero observada más de cerca, se pude ver cómo se extiende hacia el exterior de esta galaxia elíptica un tenue flujo de gas y estrellas, una cola de marea.

Según ha explicado la ESO, estas delicadas características galácticas, como las colas de marea y las corrientes estelares, son características que hablan de interacciones galácticas y proporcionan pistas vitales sobre la estructura y la dinámica de las galaxias.

En la imagen, de 400 megapíxeles, además de esta gran cantidad de galaxias elípticas y algunas espirales, el primer plano también está salpicado por una colorida variedad de estrellas brillantes de la Vía Láctea.

Estos intrusos estelares, como la intensamente azulada HD 114746, cerca del centro de la imagen, no son el objeto de estudio de este retrato astronómico, pero se encuentran entre la Tierra y aquellas las galaxias distantes.

Estos intrusos son rastros débiles dejados por el asteroide del propio sistema solar. Justo debajo de NGC 5018, se puede ver cómo se extiende a lo largo de la imagen el débil rastro dejado por el asteroide 2001 TJ21 (110423). Más a la derecha, otro asteroide --2000 WU69 (98603)-- dejó su rastro en esta espectacular imagen.

En el proceso de estudio de los delicados rasgos de galaxias distantes, a millones de años luz de la Tierra, en el proceso se captaron también imágenes de estrellas cercanas que están a cientos de años luz e incluso los débiles rastros de asteroides que están tan solo a unos minutos luz, en el propio Sistema Solar.

Incluso cuando se están estudiando los objetos más alejados del cosmos, la sensibilidad de los telescopios de ESO y los oscuros cielos chilenos puede ofrecer observaciones fascinantes de objetos del vecindario más cercano a la Tierra.

El trabajo de investigación ha sido publicado en el artículo 'VEGAS: A VST Early-type GAlaxy Survey. III. Mapping the galaxy structure, interactions and intragroup light in the NGC 5018 group', por Marilena Spavone et al., en la revista Astrophysical Journal.