La vida es un carnaval

Llevaba muchos años con la idea de disfrazarse de Celia Cruz y convertirse en uno de los personajes habituales de la cabalgata del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, «con la intención de vacilar y pasarlo bien», pero nunca se decidía. Juan Antonio Cabrera se define como un «chouman». Su rostro se asocia a distintos programas televisivos carnavaleros y a distintas retransmisiones, al margen de otros trabajos en la pequeña pantalla, monólogos, presentación de actos, etc.

Y tras muchos años de indecisión, el pasado año llegó el momento de dar el paso, pero en forma de espectáculo, en un homenaje a la reina de la salsa y poniendo en valor la conexión de Cuba con Canarias. Y el 'chou' ya está preparado para este 2024. Arrancará este 2 de febrero en Los Llanos de Aridane y luego recorrerá distintos municipios de las islas, con el carnaval como telón de fondo.

«El 'chou' se divide en tres partes. Celia Cruz en Cuba; cuando sale de Cuba y cuando se convierte en la reina de la salsa. Hay humor, música y también una dosis de historia, ya que más de 150.000 canarios emigraron a Cuba y la conexión cubana-canaria es muy fuerte, con influencia en muchos aspectos».

Juan Antonio Cabrera lleva muchos años en el mundo del espectáculo y recalca que este homenaje a Celia Cruz «es lo que más alegría me ha dado». Esta puesta en escena, con una hora de duración, y en la que se cantan un total de ocho canciones de la reina de la salsa, acude a escenarios carnavaleros de Canarias, pero también puede adaptarse a las deliberaciones de los jurados, etc.

Todo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Para que Juan Antonio Cabrera se convierta en Celia Cruz cuenta con la colaboración de Laura Sánchez (caracterización), Martín Bolaños (estilismo) y Miguel Felipe (encargado de todo).

Este homenaje que Juan Antonio Cabrera le hace a Celia Cruz sirve también como reivindicación de la importancia de la salsa. «Es increíble que en algunos carnavales no se escuche música salsa, sino reguetón todo el rato. También es una pena que la gente joven no sepa quién fue Celia Cruz, una mujer que batió un récord Guiness en Santa Cruz de Tenerife durante un concierto ante 250.000 personas. Este 'chou' le rinde homenaje a Celia y también pone en valor la música salsa», destaca el artista grancanario.

«Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando», así dice la letra de la mítica canción, La vida es un carnaval, de Celia Cruz que en todos los carnavales suena con fuerza.

Juan Antonio Cabrera lleva 28 años en la profesión, con la principal misión de entretener y hacer reír a la gente. Nacido en Gran Canaria, se considera «muy majorero», y ahora en época carnavalera su agenda no para, sumando por segundo año su espectáculo a Celia Cruz.

En este carnaval, al margen de su personaje de Celia Cruz, Juan Antonio Cabrera ha aparecido en alguna presentación de murgas con otro personaje que, sin duda, dará que hablar, como el de Milei, nuevo presidente de Argentina. Pero el 'chouman' grancanario está inmerso 24 horas al día en el personaje de Celia Cruz. Llevo meses metido en el papel. En mi casa escucho temas de Celia y me cuesta quitarme el acento cubano», destaca en forma jocosa.

«Azúcar», palabra que inmortalizó Celia Cruz en presentaciones en vivo y grabaciones en estudios, la cual expresaba con singular alegría, se convierte en un sello de identidad de la artista, y ahora Juan Antonio Cabrera lo realza y le da un toque personal y gracioso con sobres de azúcar en sus bolsillos. Con unos trajes espectaculares, un maquillaje laborioso y unos complementos perfectamente cuidados, Juan Antonio Cabrera brinda en estas fiestas la posibilidad de conocer un poco más a Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso -Celia Cruz-, una mujer considerada como una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un icono de la música latina. Fue una de las máximas exponentes de su género, así como la artista más influyente de la música de su país.

Con dosis de diversión y mucho «Azúcar», Juan Antonio Cabrera se convierte en Celia Cruz.