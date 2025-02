«Lo único que digo es que no hace falta el lujo para crear arte»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de febrero 2025 | Actualizado 07/02/2025 00:29h. Comenta Compartir

Será el primer candidato en participar en la preselección para la gran final de Santa Catalina.

–Preséntese ante el público...

–Buenos días, tardes y noches a tod@s, Soy Drag Tritón, un Drag carismático y creativo de 37 años que lucha por cumplir el sueño de su vida, y para ello cuenta con el patrocinio de Reflexología Gran Canaria David López, Restaurante El Cardón e ILU Centro de Estética y Formación.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

– La motivación viene desde mucho antes. Hace años veía la Gala por la televisión y decía: «Algún día seré uno de ellos».

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

– No me presento con expectativas, me presento como reto personal y como cierre de ciclo.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Pues básicamente la misma persona que se sube a las plataformas, tiene la misma personalidad fuera del personaje.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

– Si no recuerdo mal la 2008, cuando ganó Orión.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

– Pues la acogida tan grande del público a dicho evento. Desde ahí supe que tenía mucho que ofrecer y demostrar. Mis palabras fueron: si él puede, yo también.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

– Pues claramente, la diversidad y la libertad de expresar, crear y unir ámbitos como la interpretación y la danza.

–¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

– No tengo un referente como tal, pero si puedo sentirme muy identificado con Quirón o Sethlas.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

– Cuatro meses. Lo suficiente para expresar en directo lo que la mente ha creado desde siempre.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

–Pues lo único que puedo decir, que no hace falta el lujo para hacer arte.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la drag?

–No quitaría ni añadiría nada, ya que es mi primer año y sigo en proceso de conocer más éste ámbito. Lo que sí por decir algo, añadiría el hecho de que el mismo Ayuntamiento facilitara los patrocinadores a los drag que quieran participar y para ello que hagan entrevistas individuales y la empresa escoja su representante.

–No entiende el carnaval sin...

– La gente. El publico son la parte fundamental de un carnaval de ésta magnitud. Sin ellos, no habría nada.

Temas

Drag