«Al salir, se palpa la energía maravillosa del Parque y del público»

Ya es su segunda experiencia en la gala de la reina tras su paso por los carnavales de 2023. Actriz y diseñadora de contenidos, en esta ocasión va a representar a la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas con 'El poder las plumas', un diseño de Juan Carlos Armas Febles. Nacida en Las Palmas de Gran Canaeria hace 31 años, es una gran aficionada al cine y al teatro, y una amante del carnaval.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Me llegó la oportunidad por parte de Juan Carlos Armas, que me llamó porque nos conocíamos y tenía una propuesta a la que no me pude negar. Además, el maquillador es Andony Artiles, uno de mis mejores amigos y a quien admiro muchísimo, así que tuve que decir que sí.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser elegida para participar en el carnaval olímpico?

–No me lo esperaba para nada. Fue una sorpresa enorme. Lo viví con muchísima ilusión.

–¿Es carnavalera?

–Soy súpercarnavalera desde muy pequeña. Como soy actriz, siempre he utilizado el carnaval como una herramienta para mi trabajo porque siempre me ha encantado disfrazarme. Y la verdad es que mi familia, desde muy chiquitita, también me han disfrazado siempre, siempre me he maquillado, entonces la verdad que siempre he vivido muchísimo la fiesta. Además, habiendo vivido en el extranjero (en Londres seis años, dos en París y hasta el covid en Milán), siempre veía la gala por internet.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

–Sería una alegría enorme porque quiero que Juan Carlos (Armas Febles) tenga una tercera reina en Las Palmas de Gran Canaria y la verdad es que, habiendo conocido al equipo, que es maravilloso, y que me ha hecho sentir en familia, sería un honor formar parte del legado de Juan Carlos.

–¿Cómo se está preparando para poder mover el vestido?

–Con entreno. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano y trato de integrar mi profesión, la interpretación, en la fantasía.

–Ya tiene experiencia en la gala. ¿Cómo será ahora participar por segunda vez en Santa Catalina?

–Con mucho nervio, intentando calmar el corazón porque parece que se te va a salir del pecho. De repente notas ese calor del parque y todo que se relaja porque yo de hecho pensé que no iba a ser capaz de arrancar el traje y hay una fuerza ahí que te lleva. Sí se nota el público, se palpa esa energía maravillosa del parque.

–¿Está dispuesta a asumir las obligaciones de la corona?

–Por supuesto, además yo ya he llevado a Canarias por bandera porque he llevado 10 años en el extranjero y soy canariona hasta la muerte.

–No se imagina el carnaval sin...

–Sin el pueblo canario.

–Si la corona viniera acompañada de un poder, el que usted quisiera, ¿en qué lo emplearía?

–Empezaría por quitar a estos políticos que no le hacen bien al mundo, como Trump o Putin. Y extendería la solidaridad, la empatía y la paz. Todo esto que está pasando es un horror.

–Este carnaval está dedicado a los juegos olímpicos. ¿Cuál es su disciplina deportiva favorita?

–Yo he jugado mucho al tenis y todo lo que tenga que ver con raquetas me encanta, pero también me gustan el patinaje sobre hielo y la natación sincronizada.