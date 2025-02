El que tuvo, retuvo: los canarios que pisaron de verdad suelo olímpico

Jorge Reyes Billón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de febrero 2025, 09:42 Comenta Compartir

El deporte estará más presente que nunca esta noche en la capital en una fusión con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que el Ayuntamiento ha decidido organizar una carrera en la que participarán más de 3.000 personas y partirá desde ocho puntos de la ciudad. Esta, sumada a un show aéreo con drones, será el aperitivo perfecto para el plato principal de la noche: la gala de la reina.

Por si todo esto fuera poco, entre los participantes habrácompetidores olímpicos de las islas, que han catapultado a varios deportistas de élite. Estos son algunos de ellos:

Rayderley Zapata

El gimnasta español ha sido olímpico en tres ocasiones: Río 2016, París 2024 y, la más importante, Tokio 2020, donde se alzó con la plata en la prueba de suelo. Además, en el mundial y en el europeo de esa misma modalidad, celebrados en 2015, se volvió a las islas con el bronce y el oro respectivamente.

Rita Hernández

La teldense participó en Barcelona 1992 en el seleccionado de balonmano, modalidad que le ayudó a alcanzar el diploma olímpico por la más que honorífica séptima plaza.

Marta Mangué

'La Pantera' se ha ganado a pulso ser una de las referentes del balonmano y el deporte canario. Además de formar parte del Salón de la Fama de la EHF(Federación Europea de Balonmano), representó a España en dos Juegos Olímpicos: Atenas 2004 y Londres 2012, donde se subió al podio para colgarse el bronce . Entre su palmarés también podemos encontrar dos platas europeas (2008 y 2014) y un bronce en el mundial celebrado en Brasil en 2011.

Jorge Luis Ulibarri

Además de ser nadador olímpico en Sidney 2000, el canario cuenta con un palmarés envidiable: 5 récrods de España, oro en el europeo junior del 92, bronce en el europeo del 2000 y una técnica que lo convierte en uno de los nadadores más emblemáticos de nuestro país.

Luis Doreste

Si pensamos en la modalidad de vela, no podemos no acordarnos de Luis Doreste Blanco. El primer español en coronarse doble campeón olímpico (en Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992), tuvo la grandeza de participar en otros dos juegos más: Seúl 1988 y Atlanta 1996. Más allá de su trayectoria olímpica, que no es corta, también cuenta en sus vitrinas con seis medallas europeas (dos oros, tres platas y un bronce) y cuatro medallas mundiales (dos oros y dos bronces).

Otros olímpicos canarios

Oro olímpico en Los Ángeles 1984 Vela Roberto Molina

Oro olímpico en Barcelona 1992 Baloncesto Patricia Guerra

Plata olímpica en Tokio 2020 Fútbol Pedri

Plata olímpica en en Pekín 2008 Natación Sincronizada Paola Tirados

Plata olímpica en Londres 2012 Baloncesto Sergio Rodríguez

Plata y bronce olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012 Natación Sincronizada Thaïs Henríquez

Plata olímpica en Río 2016 Baloncesto Leonor Rodríguez

Plata olímpica en Río 2016 Baloncesto Leticia Romero

Plata olímpica en Río 2016 Baloncesto Astou Ndour

Bronce olímpico en Tokio 2020 Balonmano Daniel Sarmiento