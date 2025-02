«Quitaría la preselección y haría fases, como las murgas»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de febrero 2025, 23:55 Comenta Compartir

Defiende el trabajo en equipo que hay detrás de cada drag.

–¿Qué le motivó a presentarse este año?

–El motivo es quitarnos una espinita de la etapa anterior. Volver después de 5 años ha sido todo un reto.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–A nivel personal, cerrar una etapa con el estándar de calidad que merece mi equipo. A nivel profesional, espero simplemente que vean el trabajo que somos capaces de realizar. También dar a conocer a uno de mis diseñadores, Ismael Pérez, mi mejor amigo. Siempre ha estado detrás de Aruba pero este año está más presente que nunca. Todo es gracias a él.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

– Nos parecemos en carácter y personalidad. Nos diferenciamos en muy poco.

–¿Cuál es la primera gala que recuerda?

–Recuerdo con cariño 2012. Quizás por ser el primer año que lo viví en directo.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Alegría, desparpajo y un ambiente divertido.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

– El mundo drag, personalmente, no me gusta. Yo soy carnavalero, me gusta el carnaval, posiblemente podía haber sido murguero, comparsero o cualquier otra disciplina, pero quizás sea el drag el que tiene un poquito de cada una de las demás. Amo el carnaval, su gente, su trabajo, lo respeto muchísimo.

–¿Qué drag es su referente y por qué?

–Siempre he tenido como referencia a Tunte Drag. Me parecía elegancia a la par de diversión, original y con mucha clase. Con los años, admiro también el trabajo de compañeros como Gio o Múlciber.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Nos pusimos manos a la obra en septiembre.La idea ya estaba pensada meses antes.

–¿Puede dar detalle de su propuesta?

– Pues es un cambio a lo que han visto de mi hasta ahora. Hace tiempo que quería demostrarme de lo que soy capaz. Podemos decir que estamos intentando estar a la moda y ser competitivos.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

– Quitaría la preseleccion en el método actual. Haría fases como las murgas. Todos tienen derecho a ver su show posteriormente a través de la tele y estoy seguro de que al público le encantaría.

–No entiende el carnaval sin...

–¡Vivirlo! ¡La música vibrante de las comparsas y batucadas, el colorido de los disfraces del público, el ritmo contagioso de los tambores y las risas desbordantes de la gente!

