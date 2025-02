«Tengo el privilegio de usar las botas que usó Noa en su primer año»

Carla Domínguez Curbelo está patrocinada por el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo y participa con un diseño de Israel Arbelo Santana, Aran Perdomo y la drag: 'Renacer. No soy un monstruo, soy su creación'

Será su segundo año cosechando aplausos en las tablas del parque de Santa Catalina.

–Preséntese ante el público...

–Mi nombre es Carla Domínguez Curbelo y tengo 23 años. Llevo en el mundo drag desde el 2020 pero no fue hasta 2023 que pisé el Carnaval de Las Palmas, este es mi segundo año y me siento feliz de volver.

–¿Qué le motivó a presentarse este año?

–Cuento con el patrocinio del Ayuntamiento de La Vega de San Mateo, es decir, el lugar que me vio nacer y crecer. Llevar el nombre de mis raíces lo hace más especial.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–Me supone muchísimo! Durante el proceso del proyecto he pasado por muchísimos momentos de altibajos, de alegría, frustración, emoción. Personal como profesionalmente, sin duda esta experiencia me está enseñando a confiar más en mi.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Siempre que me hacen esta pregunta a veces no sé qué responder, ya que Shírah se complementa con Carla. No considero que tengan mucha diferencia, al final sigo siendo la misma persona, pero quizá podría decir que Carla es más introvertida.

–¿Cuál es la primera gala que recuerda?

–La Gala del 2008, cuando Drag Noa (mi madre Drag) se estrenaba siendo la primera mujer en estar en la Gala haciendo historia. Este año tengo el privilegio de pisar el escenario con las botas que usó ese año.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

– Cuando vi a Noa empecé a darme cuenta de que mi sueño se podía hacer realidad, por lo que es el recuerdo que más conservo de la Gala de ese año.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Desde muy pequeña he sido muy apasionada del maquillaje, el diseño, el baile, la música… el drag lo engloba todo.

–¿Qué drag tiene como referente y por qué?

–Como he mencionado anteriormente sin duda Drag Noa, desde que la vi por primera vez siempre la admiré. Pero aparte también tengo como referente a Drag Eiko.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Empezó a cocinarse en agosto de 2023.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles de su puesta en escena?

– Lo único que puedo desvelar de mi espectáculo es que voy muy bien acompañada sobre el escenario con 5 personas super profesionales que han puesto todo.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

–No quitaría pero si reduciría el tema atrezzos y módulos.

–No entiende el carnaval sin...

–La Gala Drag por supuesto.