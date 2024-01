CC pide que taxis y guaguas lleguen hasta el escenario de Belén María

Los problemas de movilidad en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria siguen generando discusión. Coalición Canaria realizó una convocatoria de prensa este miércoles, en la que abordó los problemas de movilidad y seguridad que localizan desde esa formación política en la Fiesta de Interés Turístico Internacional. «Los taxis y las guaguas deben llegar hasta Belén María los días de grandes eventos», señala David Suárez, edil nacionalista en el Ayuntamiento.

Para Suárez, que ha estado en el Puerto casi todas las noches que se han producido eventos, este aspecto debe ser afrontado con urgencia por el Ayuntamiento si quieren resolver los problemas de tráfico que se producen. «Creemos que a Belén María deberían llegar los servicios públicos. Los taxis y las guaguas, para la recogida y la llegada. Los propios taxistas denuncian cómo no conocieron el plan de movilidad hasta el día previo al pregón con el que daba comienzo el carnaval, no tuvieron margen para organizarse. Si un taxi quiere dejar un pasajero en el entorno del carnaval o se come la cola de Pérez Muñoz o recorrer el interior del Muelle y bajar por El Sebadal, con el consiguiente incremento para el pasajero», manifestó.

Suárez, que estuvo acompañada por la parlamentaria Vidina Espino y la consejera en el Cabildo Vidina Cabrera, cree que desde los gestores de la corporación no se está mirando con tacto este problema. «Llegar hasta el recinto es un problema. La gente está conforme con el escenario pero no en cómo llegar a él. Desafortunadamente, el gobierno de la ciudad no ve la realidad. Es más, el concejal de Seguridad a veces viene por el recinto y al de Movilidad todavía no lo he visto por aquí, que quizá ese sea el problema, que el responsable no ve la realidad que padecen los ciudadanos que quieren disfrutar del carnaval», comentó.