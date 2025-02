«El personaje me deja hacer todo lo que no haría en mi día a día»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de febrero 2025, 22:56 Comenta Compartir

Participa con 'Un viaje se vive tres veces: cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos'.

–Preséntese ante el público...

–Mi nombre es Tanausú y soy de Tenerife. Y bajo mi ego soy Drag Blithel.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

–Después de lo que me ocurrió el año pasado, no me salió el espectáculo como quería. Me quedé con esa espina de volver a intentarlo y me motivó el pedazo equipo que tengo y toda mi familia y mi pareja.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–A nivel personal el poder confiar en mí mismo, que si se puede cumplir los objetivos y los sueños. A nivel profesional el abrir muchas más puertas y poder demostrar de qué está hecho mi personaje.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Mi personaje refleja todo lo que no me atrevo a ser en mi vida real. Todo aquello que quizás no haría en mi día a día.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

–Siempre esperaba a que llegaran los carnavales de un niño para poder ver la gala drag. Recuerdo mi primera gala drag siendo un niño sentado mirando la tele, sin parpadear la primera gala que recuerdo Drag Heaven con el vestuario de discos.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Recuerdo el desparpajo de cada participante, el movimiento de cada uno. Ahí nacieron mis ganas de algún día poder estar donde estaban esos chicos.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Me atrae el poder expresar todo lo que no hago en mi vida real. El poder sentirte libre sin ser juzgado.

–¿Qué drag tiene como referente y por qué?

–Tengo de referente a Mandrágora porque era puro espectáculo. Ver cómo sentía cada espectáculo, cada paso que daba, cada movimiento, lo vivía de tal manera. Cómo era capaz de levantar al público.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Llevamos desde marzo del 2024, según terminamos la preselección del año pasado trabajando en ideas materiales, música e ideas.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles de su puesta en escena?

–Este año llevamos una propuesta trabajada vistosa y si necesitas una pista solo puedo decir mira el reloj y nos vemos el 14 febrero .

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

–Seguro que hay cosas por mejorar como en cualquier acto de carnaval, pero no sería justo contestar por qué creo que el equipo que hay está trabajando duro.

Temas

Carnaval

Drag